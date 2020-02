Le polemiche al Grande Fratello Vip 4 non accennano a placarsi ed a beneficiarne è senz'altro l'audience del reality Endemol, un po' meno i concorrenti della casa alle prese con un clima tutt'altro che tranquillo. La protagonista dell'ultimo acceso scambio di diverse vedute è, ancora una volta, Antonella Elia che già nei giorni scorsi aveva battibeccato, in modo furente, con Patrick Ray Pugliese.

È scontro tra la Elia e la Nunez

Nelle scorse ore Antonella Elia e Licia Nunez hanno iniziato un discorso sulle ultime discussioni che si sono scatenate all'interno della casa, soffermandosi sopratutto su come Adriana Volpe abbia dimostrato di non interessarsi all'opinione di Antonella sulla lite avuta con Patrick.

La Elia, quindi, ha detto all'attrice di Barletta che le sue affermazioni dell'ultima puntata erano vere, sebbene tutti l'avessero presa in giro. Secondo la Elia la Volpe avrebbe davvero dei 'seguaci' all'interno della casa più spiata d'Italia, come una sorta di "burattini" utili per influenzare le nomination.

A quel punto la Nunez le ha chiesto a bruciapelo che, prima di continuare, voleva sapere cosa cosa ne pensasse di lei. Di tutta risposta, la Elia ha tenuto a precisare che, secondo lei, è impossibile creare rapporti veri in questo contesto, perché una persona può avvicinarsi anche per un secondo fine, non soltanto per benevolenza.

L'attrice a queste parole ha risposto piccata che la showgirl è una persona labile, la quale prima detesta, poi si riconcilia e di nuovo odia il medesimo individuo. Ed a condire il tutto ha fatto il suo ingresso nella stanza la Volpe, proprio mentre la Nunez sparava a zero, suscitando l'ira di Antonella che a quel punto ha dato della scorretta a Licia, accusandola di aver alzato volutamente la voce per far sentire tutto ad Adriana e farle litigare.

La lite Pugliese-Elia

Nei giorni precedenti Antonella si era resa protagonista di un'altra discussione. Mentre stava lavando i piatti, ad un certo punto, forse stanca della gran mole di stoviglie nel lavandino, aveva chiesto a Patrick se poteva lavarli lui al suo posto. Di risposta l'ex-gieffino le aveva fatto presente come da qualche giorno fosse stato deciso che ognuno avrebbe dovuto lavare i piatti in cui aveva mangiato ed una pentola (tra le stoviglie usate in comune), ma la Elia aveva prontamente smentito tale regola.

La showgirl piemontese, infatti, sosteneva che questa decisione fosse stata presa di comune accordo, ma non veniva realmente rispettata dagli altri coinquilini, aggiungendo che spesso le stoviglie di tutta la casa le lavala lei. A quel punto Patrick si era posizionato nel lavandino come per lavare i piatti quando la Elia, dicendogli che la aveva spinta, aveva esasperato ulteriormente i toni, tanto che da quel momento i due si erano insultati reciprocamente svariate volte.