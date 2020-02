Si è conclusa questa settimana su Rai 1 la fiction tv, "Come una madre", interpretata da un cast d'eccezione composto da Vanessa Incontrada, Simone Montedoro, Sebastiano Somma e Giuseppe Zeno, "Come una madre". Domenica 16 febbraio, infatti, è andata in onda la terza ed ultima puntata della prima stagione della serie in cui Angela, Bruno e Valentina sono stati costretti ad affrontare i loro inseguitori per riuscire a guadagnare la serenità e la libertà tanto agognata. Per tutti coloro che non hanno avuto modo di seguire l'ultima puntata in diretta sulla rete ammiraglia, informiamo che è già disponibile la replica sui canali autorizzati Rai.

Dove vedere online la replica dell'ultima puntata di 'Come una madre'

Nel dettaglio, si informa che la replica della terza puntata di "Come una madre" è disponibile sul sito on demand Rai Play, alla sezione dedicata alla serie. Nella piattaforma in questione, infatti, esiste un'intera pagina dedicata alle vicende di Angela in cui è possibile ritrovare le repliche di tutte le puntate andate in onda in televisione fino ad oggi. Da non dimenticare che, per visualizzare le repliche su Rai Play, è necessario registrarsi gratuitamente al sito attraverso l'apposita sezione nella sua homepage.

La registrazione è gratis e non comporta nessun onere a carico degli utenti, anzi, permette inoltre di scaricare un'applicazione con cui vedere le repliche anche sugli smartphone e i tablet.

Angela conosce Kim

La trama ufficiale dell'ultima puntata ci segnala che Angela perderà le speranze e si convincerà che per lei e i due bambini non potrà mai esserci un lieto fine. Poco dopo però, un uomo misterioso, Kim, deciderà di aiutarli e li condurrà in un luogo sicuro dove poter rimare per qualche tempo senza avere sempre la paura di essere trovati dai loro inseguitori.

Quest'ultimi, nel frattempo, proseguiranno i loro folli piani di vendetta, rintracciando i fuggiaschi in breve tempo. Sarà proprio in quell'occasione che Angela scoprirà un segreto della famiglia Albanese, capace di cambiare tutte le carte in tavola.

Più tardi, Kim sarà costretto ad affrontare ed uccidere diversi uomini di Albanese, per poi trovarsi faccia a faccia con Sforza. A quel punto il maggiore aprirà il fuoco contro il suo allievo, costringendo Angela ad intervenire.

Nel frattempo, tutti i membri della comunità decideranno di schierarsi per proteggere Bruno e Valentina, costringendo Sforza a gettare la pistola e ad arrendersi. All'arrivo dei primi soccorsi, Kim verrà immediatamente curato e salvato, mentre Sforza verrà arrestato dalla polizia. Intanto Manfredi, deciderà di farsi arrestare dalle forze dell'ordine, mentre Angela deciderà di partire alla volta di Roma insieme a Kim e ai bambini.