Il Grande Fratello è oramai quasi a metà corsa e le polemiche, come era lecito aspettarsi, non sono mai mancate. Difatti l'ultima risale alla giornata di ieri, 30 gennaio, quando Antonio Zequila si è lasciato andare ad una delle sue ormai consuete affermazioni al vetriolo, questa volta sulla presentatrice Adriana Volpe. 'Er mutanda' non è nuovo a certe esternazioni indesiderate. Ora però sembrerebbe che le sue provocazioni stiano dando sui nervi a un numero sempre maggiore di concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia.

Zequila sulla Volpe: 'Subito a gambe aperte!'

Antonio se la prende con la presentatrice televisiva Adriana Volpe mentre i due, assieme agli altri concorrenti, si apprestavano a fare un giochino divertente.

I gieffini dovevano stilare una classifica (il più romantico, il più casalingo ed il più seducente) in base a delle prove create ad hoc. L'ira di Zequila era nata per aver perso la prova di romanticismo con Matteo Alessandroni che, impulsivamente, gli fece gettare per terra la medaglia da secondo classificato per poi uscirsene con delle esternazioni poco da gentiluomo.

L'attore, mentre commentava le partner degli sketch, ha asserito come Carlotta Maggiorana fosse frenata in qualche modo e come, al contrario, Adriana Volpe si sia 'lasciata andare', come se fosse dal ginecologo, aprendo subito le gambe.

I social invocano la squalifica di Zequila

Mai quanto al giorno d'oggi i social network possono influenzare una scelta personale, anche quando quest'ultima riguarda una trasmissione come il Grande Fratello vista da milioni di persone e che, di conseguenza, dovrebbe dare il buon esempio.

La scelta invocata dagli spettatori (specialmente di Twitter), quindi, sarebbe di eliminare dal Reality Endemol 'Er Mutanda' reo di aver usato frasi impregnate di bullismo e maschilismo.

Il precedente contro Patrick Ray Pugliese

Soltanto qualche giorno fa Zequila si rese protagonista di uno spiacevole siparietto con Aristide Malnati ed Andrea Denver sul comportamento di Patrick Ray Pugliese. L'attore campano, infatti, appena alzatosi dal letto era andato a raccontare a Malnati che Fabio Testi aveva preso a cuscinate Pugliese che lo aveva svegliato.

Dopo che Patrick aveva chiesto scusa, si era ripresentato da Testi nuovamente per disturbarlo mentre dormiva. Così il concorrente di Atrani disse a Denver e Malnati che una soluzione per calmare gli scherzi di Patrick poteva essere legarlo ad un palo, come San Sebastiano, e lanciargli i dardi addosso facendo una classifica a punteggio in base alla parte del corpo colpita.

Mentre sarebbe legato - aggiunse Zequila - di tirargli i testicoli ed al vincitore sarebbe andato un barattolo di marmellata, frase crudele ed inopportuna che suscita il divertimento dei due auditori, colpevoli anch'essi di non aver contrariato le esternazioni dell'attore.