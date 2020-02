In questi giorni, al Grande Fratello Vip, non si è fatto altro che parlare della squalifica di Clizia per alcune affermazioni ingiuriose pronunciate nei confronti di Denver, nonché dell'abbandono del reality da parte di Montovoli. La recente lite tra Valeria Marini ed Antonella Elia, inoltre, ha profondamente scosso la showgirl 52enne, a soli due giorni dal suo rientro nella casa più spiata d'Italia.

Ma, come spesso ricorda Alfonso Signorini durante le puntate in onda in prima serata su Canale 5, questo programma fa leva proprio su sentimenti ed emozioni, mettendo in evidenza le reali personalità dei personaggi famosi che vi partecipano.

E ciò è accaduto anche nella giornata del 27 febbraio, quando Adriana Volpe ha voluto raccontare uno spaccato della sua vita privata, ovvero la perdita di suo figlio mentre era in grembo.

La dolorosa perdita della Volpe

Le amicizie sembrano consolidarsi nella casa del Grande Fratello Vip, al punto tale che anche la sbarazzina e solare Adriana Volpe ha assecondato l'istinto di confidare un grande e spiacevole segreto della sua vita privata. Nel 2010, infatti, la conduttrice aspettava un bambino insieme all'attuale marito, Roberto Parli, ma la gravidanza non andò come previsto.

Stando al racconto dell'ex presentatrice de I Fatti Vostri, alla decima settimana si recò presso un centro ginecologico con il coniuge per un controllo di routine, ma durante la visita arrivò la terribile notizia. I battiti cardiaci del piccolo che portava in grembo non si sentivano perché ormai il cuoricino aveva smesso di battere. La Volpe ha parlato di un "silenzio assordante". Dopo aver appreso dell'aborto spontaneo, una volta rientrata a casa, Adriana, in preda al dolore, non riuscì nemmeno a dormire.

La quiete dopo la tempesta

Mentre i concorrenti partecipavano empaticamente al racconto della Volpe, la conduttrice ha aggiunto che dopo quella dolorosa vicenda è arrivata una bella notizia. Nel dicembre del 2010, infatti, ebbe la sua seconda occasione di mettere al mondo un bimbo, e infatti nove mesi dopo è nata la sua Gisele, che oggi ha 8 anni.

Il pianto liberatorio di Adriana nel momento in cui ha concluso il suo toccante racconto, è stato accompagnato dall'augurio che tutti prima o poi possano provare la gioia indescrivibile della nascita di un figlio.

La lite Marini-Elia

Valeria Marini e Antonella Elia non si sono mai piaciute e, per questo motivo, nel momento in cui l'ex primadonna del Bagaglino è diventata una nuova concorrente del GF Vip 4, sono iniziati una serie di battibecchi. Al culmine dell'ennesima lite, la showgirl torinese ha dato una spinta a Valeria. Quest'ultima non ha gradito il comportamento della rivale e, parlandone con Sossio, Licia e Aristide, ha mostrato di esserne ancora piuttosto scossa, non riuscendo a trattenere le lacrime.