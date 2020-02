La quarta edizione del Grande Fratello Vip è giunta alla 14esima puntata ed i colpi di scena non sono mancati di certo. Il reality, contrariamente a quanto successo nelle trasmissioni 'Live - Non è la D'Urso' e 'Mattino 5', è andato in onda regolarmente col pubblico in studio data la sua diversa collocazione geografica, trovandosi a Roma. Alfonso Signorini, prima dell'inizio dello show, ci ha tenuto a sottolineare come i concorrenti fossero stati avvisati in merito alle evoluzioni del Coronavirus da un medico che, entrato in casa, ha risposto a tutte le loro doverose domande.

Clizia Incorvaia viene squalificata

Le parole di Clizia Incorvaia verso Andrea Denver (paragonato ad un pentito mafioso), reo di aver fatto il suo nome per la nomination, non sono passate inosservate alla Redazione del GF Vip e nemmeno ai telespettatori che, mai come questa volta durante l'edizione in corso, ne hanno invocato l'espulsione. La lettera nella teca fu galeotta, perché all'interno risiedeva il provvedimento del Grande Fratello, il quale squalificava l'influencer a titolo immediato.

Valeria Marini e Sossio Aruta sono i nuovi concorrenti

Valeria Marini, stavolta, è entrata a titolo definitivo e magari sarà rinfrancata dall'assenza della sua 'rivale' Rita Rusic, eliminata qualche settimana. Non solo entrate 'stellari' ma anche un ex calciatore, Sossio Aruta. Per i più nostalgici il Re Leone, come lui stesso si definisce, ha iniziato la sua carriera televisiva partecipando al rivoluzionario reality calcistico dal titolo 'Campioni, il sogno' dove nel 2005, in qualità di bomber del Cervia (Serie D) segnò 13 goal in 25 partite divenendo uno dei beniamini della tifoseria e dei telespettatori.

Più recentemente, invece, ha partecipato a 'Temptation Island' ed al people show 'Uomini e Donne'.

Andrea Montovoli abbandona, nuovo confronto su presunto flirt Volpe-Zequila

Al momento delle nomination, Paolo Ciavarro ha fatto il nome della persona che sarebbe dovuta andare al televoto. Il figlio di Massimo, infatti, ha nominato Montovoli, facendo espressamente capire come Andrea glielo avesse suggerito, data la sua volontà di abbandonare il gioco.

L'attore, avendo ricevuto anche la nomination della Elia, ha chiesto a Signorini di abbandonare il reality e, malgrado il presentatore ed Adriana Volpe cercavano di farlo desistere, ha confermato la sua volontà ed esce dalla porta rossa qualche istante più tardi. Sembra, infine, che si possa mettere un punto definitivo sul presunto flirt tra la Volpe e Zequila, ovvero che Antonio si è lasciato trasportare dall'entusiasmo dicendo a Denver di aver avuto una storia con la giornalista. Quando la verità è che i due hanno preso un caffè assieme e nulla più, o almeno così sembrerebbe.