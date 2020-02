Giorgio Manetti, ex corteggiatore di Uomini e Donne, torna a parlare della sua ex compagna Gemma Galgani. Il 'Gabbiano', come veniva chiamato nella trasmissione, ha ormai dimenticato la televisione ed è felicemente fidanzato, da ben due anni, con Caterina. L'uomo ha infatti dichiarato di essere molto felice al fianco della sua nuova compagna, ma non ha perso occasione per rimproverare il comportamento della Galgani: "Gemma è ancora lì, da dieci anni, a cercare l'amore", ha commentato Giorgio al settimanale Nuovo Tv.

Il punto di vista di Giorgio

Sempre al settimane Nuovo Tv, Giorgio Manetti ha raccontato il suo punto di vista riguardo l'esperienza decennale di Gemma al programma Uomini e Donne. Secondo Manetti, la dama non dovrebbe stare ancora nella trasmissione, se il suo vero scopo è quello di trovare l'amore. Inoltre l'uomo pensa che ci vorrebbe un po' più di coerenza sia da parte della Galgani, che delle delle persone che sono lì in cerca del 'personaggio'. Durante l'intervista al settimanale, Giorgio ha poi ricordato che la fine della relazione amorosa con Gemma non è dipesa da lui: è stata la Galgani a chiudere definitivamente la loro storia.

La scelta di lasciare la televisione

Al settimanale Giorgio ha anche confessato le motivazioni della sua scelta di lasciare definitivamente la televisione. Manetti ha dichiarato che grazie allo spazio e alla visibilità concessagli da Maria De Filippi ha potuto dimostrare la sua vera personalità, ma ad un certo punto del suo percorso televisivo non si sentiva più a suo agio, non riusciva né ad esprimersi, né a farsi capire dal pubblico in studio e non solo.

Così ha sentito il bisogno di lasciare tutto e continuare per la sua strada lontano dalle telecamere.

La relazione con Caterina

Giorgio Manetti ha parlato molto bene della sua compagna Caterina, definendola "pulita dentro, una persona di classe, elegante e di valori puri". L'uomo ha rivelato di aver avuto già una relazione con la donna nel 2007 terminandola nel 2009. Poi circa due anni fa i due si sono ritrovati ed hanno scoperto di provare ancora dei sentimenti l'uno per l'altra, così hanno ripreso a frequentarsi.

Giorgio ha poi raccontato che insieme a Caterina si diverte a guardare le repliche di Uomini e Donne, solitamente all'ora di cena, ma sottolinea il fatto di non avere nostalgia di certe situazioni televisive. Manetti nell'intervista racconta di non aver avuto mai più rapporti con la sua ex fidanzata Gemma Galgani e di non averla mai sentita, neanche al telefono. Tra le altre cose, Giorgio ha ringraziato il programma di Uomini e Donne per tutto ciò che gli ha dato.