Nelle puntate di Una vita in onda in Italia da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, nuovi colpi di scena sconvolgeranno la comunità di Acacias. Una grande tragedia colpirà gli abitanti del ricco quartiere spagnolo, in particolare la famiglia Palacios. Dopo aver affrontato il difficile parto con il quale ha dato la vita alla piccola Milagros, Trini Crespo inizierà ad avere dei problemi di salute e sarà costretta a stare a riposo il più possibile. Il marito Ramòn deciderà di affidare a Celia le cure della moglie e della neonata, confidando nel fatto che la Alvarez-Hermoso sa di dover somministrare un farmaco all'amica se dovesse sorgere una crisi respiratoria.

Le anticipazioni rivelano che al ritorno dal suo viaggio di lavoro Ramòn scoprirà che Trini è morta e, mentre l'uomo sprofonderà nella totale disperazione, la reazione di Celia davanti alla morte dell'amica sarà inaspettata.

Una Vita: Celia reagisce in modo strano davanti alla morte di Trini

La soap Acacias 38, nella settimana dal 2 al 6 marzo, mostrerà al pubblico un momento molto drammatico che sconvolgerà la vita della famiglia Palacios. Dopo le nozze di Antonito e Lolita tutto sembra andare per il meglio, ma la serenità di Acacias verrà meno con il complicato parto che affronterà Trini, incinta del marito Ramòn.

Stando alle anticipazioni di Una Vita relative alla prima settimana di marzo, la Crespo subirà un cesareo d'urgenza e nascerà la piccola Milagros. Quando madre e figlia torneranno a casa sane e salve la situazione diventerà difficile quando la donna inizierà a star male e il medico le prescriverà un farmaco da prendere ogni volta che avrà una crisi respiratoria e le ordinerà il riposo forzato.

Nel frattempo Celia aiuterà Trini prendendosi cura della neonata, finendo però per attaccarsi morbosamente alla piccola.

Quando Trini si accorgerà dello strano comportamento dell'amica ci sarà un'accesa discussione tra le due donne. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che la Crespo improvvisamente inizierà a stare male e avrà una crisi respiratoria che le sarà fatale. Una volta rientrato, Ramòn troverà la moglie ormai senza vita. Mentre gli abitanti saranno sconvolti dalla morte di Trini e Ramòn faticherà ad accettare la scomparsa della moglie, Celia avrà un'inaspettata reazione di fronte alla tragedia.

L'unica preoccupazione della donna sarà la salute di Milagros e non mostrerà sofferenza per la perdita dell'amica.

Agustina verrà minacciata da un sicario

Il pubblico italiano assisterà all'ennesima tragedia nella soap Una Vita in onda su Canale 5 tutti i giorni - eccetto il sabato - alle 14:10. Mentre la morte di Trini sconvolgerà la vita dei personaggi di Acacias 38, altri eventi drammatici caratterizzeranno le puntate trasmesse dal 2 al 6 marzo. Le anticipazioni sul web rivelano che il mendicante, unico testimone dell'omicidio di fra Guillermo, verrà trovato morto e Telmo accuserà il priore Espineira.

Nel frattempo Agustina verrà minacciata da un sicario e, spaventata, confesserà a Fabiana di aver visto l'assassino del frate. Intanto Ursula in carcere perderà quasi ogni speranza mentre Telmo e Lucìa architetteranno un piano per scagionare la Dicenta che rischia di essere giustiziata.