Le puntate de Il Paradiso delle Signore 4 in onda su Rai 1 proseguono con tanti nuovi colpi di scena. A casa Amato regna il caos dopo la scoperta di Salvatore che, tornato dalla Germania, ha raccontato ad una attonita Agnese la verità su Giuseppe. Un colpo basso che sarà molto difficile da accettare per lei. Nello stesso tempo, Armando è combattuto. Se da una parte vorrebbe stare vicino ad Agnese in questo momento difficile, dall'altro Antonio cerca in ogni modo di allontanarlo dalla Amato, guardandolo con sospetto.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì, sarà proprio Armando a creare un distacco da Agnese, che si sentirà a sua volta tradita dalla persona nella quale aveva riposto la sua fiducia. Riccardo invece apprezzerà sempre di più la presenza di Angela, che gli starà vicino in questo momento non facile.

Il Paradiso delle Signore 4: una donna distrutta dal dolore

Nella puntata di mercoledì in onda su Rai 1, vedremo Agnese disposta a tutto pur di distrarsi e non pensare alla verità appresa su Giuseppe.

Dopo aver tentato inutilmente di levarsi la fede dal dito, un simbolo d'amore che ormai non ha più senso per lei, si è procurata una lesione. Nonostante non sia in grado di lavorare, la Amato deciderà comunque di tornare all'atelier del Paradiso delle Signore. A niente serviranno i consigli di Elena, Antonio e Gabriella.

Nel frattempo, Umberto sarà in fermento per la vendita di Villa Guarnieri, resasi necessaria per la fallimentare situazione della banca.

Riccardo ed Adelaide dovranno mettersi d'accordo per spartire mobili ed oggetti, sebbene a malincuore. A fare da mediatrice sarà la contessa Adelaide.

Una verità nascosta

Le trame de Il Paradiso delle Signore relative alla puntata in onda mercoledì narrano che Agnese non capirà il motivo legato all'allontanamento di Armando e si sentirà tradita per l'ennesima volta. Certo la signora Amato non può essere a conoscenza del fatto che sia stato Antonio a dire all'uomo di fare un passo indietro e stare lontano da lei.

Armando, dal canto suo, seguirà il consiglio e si farà da parte, sebbene non sia ciò che vuole. Rocco e Irene invece, continueranno con il piano volto a far ingelosire Marina, ma qualcosa non andrà per il verso giusto, finendo per ritorcersi contro il ragazzo.

Angela nei pensieri di Riccardo Guarnieri

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 4 in onda mercoledì 26 febbraio su Rai 1 infine, Angela starà accanto a Riccardo, anche a costo di scontrarsi con la forte personalità di Adelaide. Il giovane Guarnieri ne sarà molto colpito. Angela, tuttavia, preferirà non costruire castelli in aria, impaurita dalla possibilità di scottarsi per un amore a dir poco impossibile.