Ieri, in data 21 febbraio 2020, è stata registrata l'ultima puntata dello speciale pomeridiano di Amici 19. La puntata andrà in onda oggi pomeriggio alle 14:10 su Canale 5 e i telespettatori scopriranno come funzionerà il serale di Amici, in onda da venerdì 28 febbraio, chi sono gli ultimi allievi ammessi al serale e chi invece non otterrà la tanto ambita maglia verde.

Anticipazioni puntata di sabato 22 febbraio:

Oggi vedremo l'assegnazione delle ultime tre maglie verdi. A contendersela vi sono Jacopo, Francesco, Martina, Stefano e Matteo.

Inizia la trasmissione e Maria fa scendere delle persone del pubblico per ballare con la maestra Celentano. Successivamente fa entrare gli ospiti della puntata: Giordana, Alberto ed Enrico Nigiotti. I tre, dopo la precedente puntata dove, reduci da Sanremo 2020, si sono esibiti nella trasmissione da cui la loro carriera ebbe inizio, questa volta sono tornati per incoraggiare gli allievi: Michele Bravi e i The Kolors.

Maria fa poi scendere Martina e Stefano, manda in onda un video che mostra i due cantanti lamentarsi: infatti sarebbero stati messi in difficoltà solamente loro, a cui è stata chiesta Margherita di Riccardo Cocciante, e ritengono ingiusto il trattamento di favore, riservato a Francesco.

Si apre dunque una discussione che vede Rudy molto dispiaciuto dal comportamento dei ragazzi: alla fine decide di mandarli a sedere, confermandogli che possono proseguire la corsa al serale. Inizia la sfida a squadre in cui il primo ad ottenere la maglia verde è Jacopo, grazie alla sfida vinta dalla squadra di Gaia. I match della prima sfida a squadre sono: Giulia contro Jacopo, con vincente Giulia.

Javier contro Valentin, con vittoria di Javier; infine Francesco contro Gaia e con la seconda vittoriosa, così ottenendo il punto. Jacopo scende dunque per sostenere l'esame di ammissione al serale: canta due inediti donati da Enrico Nigiotti e Shallow, accompagnandosi con la chitarra. Riesce a convincere i professori, ottenendo così il pass per il serale. La seconda sfida a squadre viene vinta invece da Giulia e ad ottenere la possibilità di tentare l'accesso al serale è Francesco.

Canta due suoi inediti più la canzone Light My Fire. I giudici erano Pennino, Rapino e il giornalista, presenta anche durante la scorsa puntata: Francesco riesce a superare l'esame e ottiene anche lui la maglia. Maria crea poi un momento di suspence, dicendo che non è sicuro che ci sarà un'altra maglia verde e che decideranno i professori durante la pausa. Dopo la pausa la De Filippi fa vedere un video, dove Martina si lamenta del fatto che lei non ha la maglia e si mostra delusa per i risultati ottenuti dall'esame di Francesco, sfogandosi con Gaia, usando brutte parole nei confronti del suo compagno di scuola.

Maria usa parole di incoraggiamento per tutti coloro che non hanno ottenuto la maglietta e fa quindi scendere Martina, Stefano e Matteo, i quali si esibiscono davanti a 6 giudici esterni, che decidono di assegnare l'ultima maglia verde a Martina. In puntata non era presente Talisa, poichè infortunata.

Svolgimento serale Amici 19

Il serale inizierà venerdì 28 febbraio, durerà 4 settimane e andrà in onda di venerdì, per poi tornare in onda di sabato. Sarà in diretta, non ci saranno squadre e coach e sarà un tutti contro tutti. In un ruolo ancora non ben chiaro ci sarà la coppia Al Bano e Romina. Confermato come direttore artistico Giulio Peparini.

Essendo stati ammessi al serale 10 concorrenti, alla prima puntata ci saranno due eliminazioni. A decidere chi dovrà abbandonare la scuola di Amici sarà il pubblico attraverso il televoto, insieme ai professori.