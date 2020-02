Manca ormai pochissimi al ritorno in onda di una delle Serie TV più chiacchierate degli ultimi anni, ovvero "The Walking Dead". La decima stagione dello show di punta della rete statunitense AMC tornerà infatti sul piccolo schermo domenica 23 febbraio con il secondo ciclo di episodi.

La puntata 10x09, dal titolo "Squeeze", sarà poi trasmessa anche in Italia lunedì 24 febbraio su FOX (canale 112 di Sky) a partire dalle 21:00.

The Walking Dead 10: dove eravamo rimasti

I primi otto episodi (di 16 previsti) di The Walking Dead 10 hanno mostrato le varie comunità alle prese con la propria vita dopo il primo tragico incontro con i Sussurratori.

Mentre i vari gruppi di Hilltop, Alexandria ed Oceanside erano intenti a prepararsi ad una guerra con il nuovo temibile nemico, Alpha e i suoi seguaci hanno contemporaneamente portato avanti i loro piani. Le comunità hanno deciso di ribellarsi e di cercare vendetta per il massacro compiuto pochi mesi prima, nel quale sono morte diverse persone appartenenti ai vari gruppo.

Ad Alexandria è stato smascherato il doppio gioco di Dante, rivelatosi una spia dei Sussurratori, il quale ha manomesso l'approvvigionamento di acqua in modo da far ammalare diversi membri della comunità.

A farne le spese è stato Siddiq che, dopo aver scoperto la verità, è stato ucciso dallo stesso Dante. Nel frattempo Aaron ha fatto la conoscenza di Gamma, alla quale spera di scucire qualche informazione sui Sussurratori. La donna, inizialmente vuole fare lo stesso con Aaron per entrare ancora di più nelle grazie di Alpha, ma quando verrà informata che Lydia è ancora viva, decide di confessare al gruppo l'esatta posizione dell'orda di vaganti con cui Alpha minaccia di colpire le comunità.

Michonne è invece impegnata in una missione ad Oceanside, dove trova un uomo che le promette di rivelarle un posto in cui può rifornirsi di armi per il suo gruppo. La donna accetta e salpa con lui verso l'isola dove potrebbe trovare le armi con cui combattere i Sussurratori.

La prima parte di stagione si conclude con una spedizione organizzata da Daryl e Carol, che attraversano uno dei confini segnati da Alpha per trovare l'orda.

Durante il cammino il gruppo, in cui vi sono anche Magna, Aaron, Jerry, Connie e Kelly, si imbatte proprio in Alpha. Carol, desiderosa di vendetta inizia ad inseguire la donna, ma viene attratta verso un edificio completamente buio. Qui ad attenderli ci sono numerosi vaganti, con Daryl che combatte contro di loro mentre gli altri avanzano. Una volta uccisi i vaganti, Daryl cade in una grotta, dove trova intrappolati anche i suoi amici.

The Walking Dead 10x09: promo e trama dell'episodio

L'episodio 10x09 di The Walking Dead, dal titolo "Squeeze" ("La Grotta" nella versione italiana) vedrà i protagonisti cercare una via d'uscita dalla difficile situazione in cui sono stati attirati con un'abile trappola da Alpha.

Quest'ultima è presente nella grotta, e si affaccia a spiare i prigionieri dall'alto. Carol lancia un urlo tremendo alla vista della sua mortale nemica, la quale esce poi dall'edificio ordinando ai suoi uomini di fare piazza pulita del gruppo.

Nel frattempo Michonne è partita con Virgil, l'uomo incontrato ad Oceanside, alla ricerca delle armi necessarie a sconfiggere l'orda di vaganti controllata dai Sussurratori. Ad Alexandria si farà invece viva Gamma, che cercherà un accordo con Padre Gabriel. Nel corso dell'episodio rivedremo Negan, catturato dai Sussurratori dopo la fuga da Alexandria. L'uomo condividerà la scena con Alpha, di cui ha guadagnato la fiducia e con la quale condividerà una scena molto importante per il prosieguo degli eventi.