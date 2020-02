Secondo le anticipazioni, ci saranno momenti ricchi di tensione nel corso delle prossime puntate del Paradiso delle signore. In particolar modo la puntata di giovedì 20 febbraio si rivelerà parecchio complicata. Marta e Vittorio si troveranno a fare fronte all'emergenza sciopero, mentre Luciano si troverà faccia a faccia con Umberto.

Il ragionier Cattaneo, conoscendo la verità sul Guarnieri, non riuscirà a trattenere la rabbia e darà luogo ad una vera e propria scenata. Continuerà, inoltre, il triangolo amoroso tra Rocco, Irene e Marina.

Luciano e Umberto si incontrano al Paradiso delle signore

Le anticipazioni dell'episodio del 20 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio, una volta tornato dal viaggio di lavoro, si scontrerà con Marta in merito al da farsi. Tutti si troveranno a fare i conti con lo sciopero nella fabbrica di Cosimo, situazione che sta generando parecchie agitazioni. Luciano, invece, farà uno spiacevole incontro al grande magazzino. Il marito di Silvia, infatti, si imbatterà in Umberto, il quale si recherà al Paradiso per fare visita a sua figlia Marta.

Il ragioniere, però, non riuscirà a tenere a freno i suoi istinti e farà una scenata colma di rabbia e disperazione.

Clelia guarda tutto in silenzio

Il commendatore, ovviamente, non comprenderà per quale ragione il ragioniere si stia comportando in quel modo nei suoi confronti. Ricordiamo, infatti, che Luciano ha appena appreso da sua moglie che il vero padre di Federico è proprio il Guarnieri senior.

Ad ogni modo, la coppia ha preferito mantenere il silenzio con tutti, per questo Umberto non è conscio di cosa stia accadendo. Alla scena, inoltre, assisterà anche Clelia, la quale resterà in silenzio senza battere ciglio. La capocommessa, però, non potrà fare a meno di porsi qualche domanda in merito ai motivi che si celano dietro la reazione del suo ex amante.

Episodio 20 febbraio: Rocco bacia Marina

Rocco, Irene e Marina, invece, continueranno a cimentarsi nel ruolo di attori. Dopo che Orlando Brivio aveva fatto fuori la prediletta del giovane Amato, però, quest'ultimo è intervenuto affinché le venisse affidata un'altra parte. La loro vicinanza, però, infastidirà parecchio Irene, la quale deciderà di agire allo scopo di separare i due piccioncini. La fanciulla giocherà d'astuzia e consiglierà al magazziniere di baciare Marina fuori dal set. Rocco si fiderà e seguirà alla lettera le sue indicazioni. Come sospettava Irene, però, Marina non prenderà affatto di buon grado questo gesto, per tale ragione raffredderà moltissimo le cose con lui.

L'episodio, infine, si concluderà con una buona notizia per quanto riguarda lo sciopero che tanto sta preoccupando i vari protagonisti della soap.