L'ultima puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio ha portato con sé strascichi e polemiche, soprattutto dopo quanto accaduto tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. Quest'ultima, nel corso della diretta tv, è stata sbugiardata da Alfonso Signorini circa la presunta spinta ricevuta da Patrick e che, in effetti non c'è stata. Le intemperanze della gieffina durante tutta la serata hanno scatenato i commenti in rete, come quello di Antonella Mosetti che, senza mezzi termini ha dato della 'pazza' alla Elia, mentre Alessia Marcuzzi ha elogiato la simpatia di Patrick.

La Mosetti contro Antonella Elia: 'È una pazza, va curata'

La lite tra Patrick e Antonella Elia sulla spinta inesistente, ha catturato l'attenzione dei telespettatori del GF Vip che, dopo la messa in onda della puntata del 17 febbraio, si sono riversati sui social per commentare quanto andato in onda. Anche Antonella Mosetti, ex concorrente della prima edizione del Reality Show, ha voluto dire la sua proprio mentre andava in onda la sceneggiata della Elia e ha twittato: 'La Elia va curata proprio pesantemente in un centro di igiene mentale', aggiungendo poi 'È pazza'.

Un commento duro, arrivato a seguito delle intemperanze della gieffina che, dopo essere stata sbugiardata, ha continuato ad inveire contro gli altri coinquilini.

Al GF Vip il pubblico contro Antonella Elia per le bugie su Patrick

Le bugie di Antonella Elia sul presunto spintone ricevuto da Patrick, hanno fatto sì che il pubblico si sia schierato dalla parte di Ray Pugliese con grande disappunto della Elia, la quale sembra non essersi resa conto della sua caduta di stile.

La lite tra la gieffina e Patrick ha catalizzato l'attenzione dei telespettatori tanto che in molti, come la stessa Antonella Mosetti, hanno preso una netta posizione contro la gieffina, prendendo invece le difese di Patrick. Dopo l'uscita dalla Casa del GF Vip di Serena Enardu, l'ex stellina di Non è la Rai pare sempre più isolata, soprattutto dopo che anche il resto degli inquilini sono venuti a conoscenza delle tante falsità fatte circolare dalla concorrente.

Il prossimo appuntamento del GF Vip è previsto per venerdì 21 febbraio e, solo nel corso della puntata, si scoprirà se Alfonso Signorini metterà al corrente Antonella Elia delle pesanti dichiarazioni della Mosetti. Si ricorda inoltre che, nella prossima diretta, i telespettatori conosceranno il nome del prossimo concorrente eliminato. In nomination questa settimana Pago e Licia.

In attesa del prossimo appuntamento, si ricorda che è possibile seguire l'andamento della Casa del GF Vip 24 ore su 24 sul Canale 55 del digitale terrestre.