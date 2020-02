La trama dell'episodio di martedì 18 febbraio del Paradiso delle signore è caratterizzata da molti avvenimenti. Il primo riguarderà la scelta di Orlando Brivio di assegnare la parte di attrice principale a Marina. La ragazza, quindi, dovrà recitare insieme a Rocco. Lorena non prenderà affatto di buon grado la decisione e darà luogo ad una scenata. A casa Cattaneo, intanto, si respirerà un clima davvero teso. Federico si dirà pronto a cimentarsi nel nuovo impegno al grande magazzino, mentre Luciano sarà sempre più adirato con sua moglie Silvia per la scoperta appena fatta.

Lorena si oppone a Orlando al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di domani del Paradiso delle signore si vedrà che la trama diventerà molto fitta a causa di diverse decisioni importanti. La prima edizione del fotoromanzo ambientato nello shopping center ha superato di gran lunga le aspettative, pertanto, i vari protagonisti si prepareranno a dare luogo ad una seconda edizione. Il produttore sceglierà come volti principali del fotoromanzo Marina e Rocco. Quest'ultimo sarà estremamente felice di questa decisione, poiché potrà lavorare al fianco della donna che gli piace.

Lorena Mascoli, però, si opporrà fermamente a questa decisione, sta di fatto che farà una brutta scenata verso Orlando.

Federico pronto a tornare al lavoro

La ragazza chiederà di essere lei la protagonista del nuovo fotoromanzo. Ad intralciare ulteriormente il legame tra Rocco e Marina ci penserà Irene. Quest'ultima è molto presa dal nipote di Agnese. Perciò anche lei farà di tutto pur di allontanare i due piccioncini.

Riuscirà nel suo intento? Nel frattempo, Federico proverà con tutte le sue forze a riprendersi dalle batoste ricevute ultimamente. Per tale motivo si mostrerà molto deciso a lavorare al grande magazzino. In virtù di questa scelta, Luciano gli combinerà un incontro con Marta e Vittorio. In casa Cattaneo, però, gli animi non saranno affatto distesi.

Trama 18 febbraio: uno sciopero mette a rischio la fabbrica di Cosimo

Silvia ha appena confessato a suo marito la verità sulla paternità di Federico e questo ha lasciato Luciano senza parole. L'uomo si mostrerà sempre più adirato e riluttante nei confronti di sua moglie. Nonostante l'ira e il disprezzo, però, obbligherà Silvia a non raccontare nulla a nessuno, specie a Federico. Il ragazzo, infatti, sta provando a riprendersi dopo la scoperta delle sue condizioni di salute e non può essere affatto turbato. Intanto, nella fabbrica di Cosimo si consumerà un vero caos. A causa di uno sciopero, infatti, tutta la produzione firmata Il Paradiso delle signore sarà a rischio.