Questa sera martedì 18 febbraio, andrà in onda in prima serata su Rai 2 la seconda puntata dell'ottava edizione del Reality Show 'Pechino Express' condotto da Costantino della Gherardesca. Quest'ultimo, in questo secondo appuntamento seguirà ancora il viaggio dei concorrenti in Thailandia, che partiranno da Surat Thani e dovranno arrivare fino a Hua Hin, percorrendo 486 chilometri. Però, prima di arrivare alla destinazione finale, i concorrenti in gara dovranno passare per Wat Khao Chong Kaeo, un tempio buddista che è molto noto per le scimmie selvatiche che vivono sulle scale.

Nel corso della prima puntata con il reality show, si è già consumata la prima eliminazione della coppia 'padre e figlia', composta da Marco Berry e Ludovica Marchisio. Quindi, restano in gara altre 9 coppie agguerrite che mai e che si daranno battaglia per riuscire a raggiungere tutti i traguardi, prima degli altri.

Il viaggio di Pechino Express sarà come sempre ricco di colpi di scena

Il viaggio del programma televisivo riserverà come sempre tantissime insidie, sorprese e colpi di scena inaspettati.

Infatti, non sempre chi arriverà primo ad una tappa riuscirà a mantenere questa posizione fino alla fine. In questa edizione lo sa bene la coppia formata da 'Le Top' (Dayane Mello ed Ema Kovac), che nel corso della prima puntata, dopo aver conquistato un importante vantaggio sugli altri concorrenti in gara, ha poi avuto grandissime difficoltà a trovare un passaggio. Le due sono state sorpassate dalle altre coppie e sono arrivate alla fine della puntata, terze in classifica.

Infatti, il primo appuntamento è stato vinto da 'I Gladiatori' (Max Giusti e Marco Mazzocchi) mentre i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi) hanno guadagnato la medaglia d'argento.

Costantino dirà solo al termine della puntata se la tappa è ad eliminazione

Il conduttore del programma televisivo di Rai 2 soltanto al termine di questa seconda tappa dirà ai concorrenti in gara se la puntata è ad eliminazione.

Nel caso, ci sarà una seconda coppia che dovrà salutare anzitempo l'avventura e dovrà dire addio al sogno di vincere Pechino Express.

Anche in questo secondo appuntamento, i concorrenti dovranno affrontare prove al limite del proibitivo e cercare passaggi e alloggi gratuiti. Secondo le ultime anticipazioni, ci saranno tanti momenti di commozione e sconforto tra i protagonisti in gara. Non ci resta che aspettare la messa in onda prevista questa sera alle 21:20 sul secondo canale della Rai per scoprire ulteriori novità sul viaggio e sui viaggiatori di questa ottava edizione del reality show intitolata 'Le Stagioni dell'oriente'.