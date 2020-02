Continuano a mantenere vivo l’interesse dei telespettatori, le entusiasmanti avventure del popolare sceneggiato italiano Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Rai l’11 febbraio 2020, raccontano che Agnese Amato (Antonella Attili) non appena suo figlio Salvatore (Emanuel Caserio) deciderà di recarsi in Germania, per far luce sulla misteriosa sparizione del padre Giuseppe farà un gesto inaspettato. La collezionista del negozio più grande di Milano prenderà le distanze da Armando Ferraris (Pietro Genuardi), con la convinzione che abbia commesso un grosso peccato ad avvicinarsi al capo magazziniere.

Il fidanzato di Gabriella Rossi invece vorrà verificare l’attendibilità della notizia, in cui si evince che il suo genitore sia un detenuto poiché si troverebbe dietro le sbarre del carcere.

Roberta ringrazia i coniugi Conti, Rocco non riesce a dichiararsi a Marina

Nel corso dell'ottantaduesima puntata che verrà trasmessa su Rai Uno martedì 11 febbraio 2020 sempre alle ore 15:40, Vittorio coinvolgerà Federico in un nuovo progetto del paradiso dedicato al giorno di San Valentino. Il direttore convincerà il giovane Cattaneo a prendere parte alla nuova iniziativa del lussuoso magazzino milanese, con l’aiuto della moglie Marta.

La scelta dei coniugi Conti, verrà apprezzata molto dalla venere Roberta infatti li ringrazierà subito. Intanto Rocco dopo aver ammirato la copertina del fotoromanzo girato tra le mura del paradiso, non avrà ancora il coraggio per dichiarare i suoi sentimenti alla venere Marina. A frenare il giovane siciliano, purtroppo sarà ancora una volta l’intromissione di Irene Cipriani.

Agnese prende le distanze da Armando, Luciano decide di sorprendere la moglie Silvia

Nel contempo Salvatore farà sapere alla madre Agnese, di aver scelto di andare in Germania per scoprire se suo padre Giuseppe si trova davvero in prigione. La signora Amato ancora profondamente preoccupata, per ciò che potrebbe essere successo al padre dei suoi figli si allontanerà all’improvviso da Armando senza dargli nessuna spiegazione.

Nello specifico la futura suocera di Gabriella crederà che tutto ciò che stia passando la sua famiglia sia una punizione divina, per essersi avvicinata ad un altro uomo. La festa degli innamorati sarà imminente, e Luciano non farà fatica ad accorgersi che sua moglie Silvia è sempre più affranta. A questo punto il ragioniere Cattaneo sceglierà di fare una sorpresa alla consorte con la speranza di riuscire a farle tornare il sorriso, proprio in occasione della ricorrenza dedicata all’amore.