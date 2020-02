La soap opera spagnola Una vita continua a riservare numerosi colpi di scena. Gli spoiler degli episodi in programma sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana svelano che Marcia farà un gesto d’amore dopo aver appreso il vero rapporto tra Santiago e Genoveva. In particolare la brasiliana vorrà impedire a Felipe Alvarez Hermoso, che non ha mai smesso di amare, di diventare il marito della Salmeron. Per Lolita Casado, invece, arriverà finalmente il tanto atteso momento del parto.

Una Vita: l’Alvarez Hermoso non si fida della Salmeron, il sospetto di Mendez

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse in Spagna dal 3 al 7 febbraio 2020, Felicia si scaglierà contro Maite dicendole di essersi approfittata di sua figlia Camino. Quest’ultima si vedrà costretta a non uscire di casa per volere della madre. Jose si emozionerà quando vedrà suo figlio, Julio, cantare mentre Felipe non riuscirà a trovare la lettera che gli aveva scritto Ursula poiché il cestino in cui l’ha gettata, nel frattempo, è stato svuotato.

Dopo aver discusso Marcia e Santiago finiranno per perdonarsi a vicenda. Intanto l’Alvarez Hermoso continuerà a non fidarsi di Genoveva ed inizierà a sospettare che sia stata lei a far sparire la missiva della Dicenta. La Salmeron si arrabbierà con l’avvocato quando verrà a conoscenza che ha deciso di fare delle indagini sul decesso di Ursula. Nel contempo Felicia e Maite discuteranno a causa dell’educazione della figlia mentre Jose, dopo aver appreso che Julio è intenzionato a far perdere le sue tracce, cercherà di convincerlo a rimanere in paese ancora per qualche giorno.

In seguito l’Alvarez Hermoso e Marcia si daranno l’ultimo saluto. Intanto, dopo averli sorpresi insieme, il commissario Mendez sospetterà che Santiago e Genoveva sappiano qualcosa sull’omicidio della Dicenta. Contestualmente Felipe confesserà a Ramon i dubbi sulla sua promessa sposa.

Felicia contro Liberto, Lolita pronta per partorire

Dall'altra parte Felicia accuserà Liberto di essere il responsabile di ciò che è accaduto con Maite e sua figlia.

Il Palacios consiglierà a Jose di assicurarsi che Julio sia davvero suo figlio. Nonostante la contrarietà del marito, Marcia andrà a trovare Andrade ed apprenderà dell’alleanza tra la Salmeron e Santiago. Liberto farà sapere a Camino che Maite se ne andrà via da Acacias 38 per sempre. Lolita entrerà in travaglio mentre Felipe non sembrerà felice per il suo imminente matrimonio. Successivamente Santiago si recherà di corsa alla stazione per evitare che Marcia incontri Andrade ma ormai sarà troppo tardi. In seguito la brasiliana verrà a conoscenza che il marito è complice di Genoveva.

Marcia decisa ad interrompere le nozze di Felipe e Genoveva

A questo punto Santiago accetterà di aiutare la moglie ad interrompere le nozze di Felipe. Camino sarà convinta che lei e Maite andranno a vivere in Francia. Intanto l’Alvarez Hermoso darà l’impressione di non volersi presentare in chiesa. Dopo aver fatto preoccupare Ramon e Antonito, Lolita si recherà in ospedale grazie a Jacinto. Rosina e Liberto accetteranno di fare da padrini a Felipe e Genoveva mentre Camino si scaglierà contro sua madre Felicia con la certezza che abbia denunciato la sua amata. Non appena si troverà da solo, Julio farà una chiamata misteriosa ad uno sconosciuto.

Camino si dispererà quando scoprirà che Maite è stata arrestata. Infine Marcia vorrà fare il possibile per evitare che l’Alvarez Hermoso sposi la Salmeron.