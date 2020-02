Stasera, martedì 4 febbraio, andrà in onda su Rai 1 la prima serata della settantesima edizione del Festival Sanremo, presentata da Amadeus che per questo primo appuntamento sarà accompagnato dalla giornalista sportiva siciliana Diletta Leotta e dalla scrittrice e giornalista palestinese Rula Jebreal, che leggerà un brano contro la violenza sulle donne.

Amadeus sarà affiancato da Fiorello e Tiziano Ferro

Sul palco dell'Ariston Amadeus sarà accompagnato in questo importante evento anche dal suo amico Fiorello e da Tiziano Ferro, i quali saranno presenti per tutte le cinque serate.

Il comico intratterrà il pubblico con la sua comicità, mentre il cantante si esibirà in alcuni dei più famosi brani della musica italiana e del proprio repertorio.

Fiorello non è all'esordio sul palco dell'Ariston, in quanto ha preso parte alla manifestazione già nel 2018 come ospite, e nel 1995 come concorrente. Invece, il cantante nato a Latina ha partecipato come ospite speciale nel 2017, però non ha mai preso parte alla gara canora in qualità di concorrente.

Durante la prima puntata si esibiranno i primi 12 big dei 24 artisti in gara: Achille Lauro, Morgan e Bugo, Anastasio, Elodie, Diodato, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Rita Pavone, Marco Masini, Riki, Le Vibrazioni e Alberto Urso.

Inoltre, nel corso della prima serata canteranno anche i primi 4 degli 8 cantanti appartenenti alla categoria delle nuove proposte: Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia. Questi ultimi si esibiranno in una gara a sfide, in cui il vincitore di ogni sfida accederà alla fase successiva e colui che perderà verrà eliminato dalla competizione.

Emma Marrone canterà alcuni dei suoi successi musicali

Tra gli ospiti di questa sera, c'è molta attesa soprattutto per il ritorno sul palco dell'Ariston di Sanremo, della coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power. I due cantanti, che hanno scritto pagine importanti della storia della musica italiana, si esibiranno con un brano inedito scritto dal cantante Cristiano Malgioglio per loro.

Inoltre, stasera sarà atteso sul palco dell'Ariston, il cast del nuovo film di Gabriele Muccino intitolato 'Gi anni più belli', che uscirà al cinema il prossimo 13 febbraio.

Per l'occasione saliranno quindi sul palco gli attori protagonisti: Pierfrancesco Savino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone. Quest'ultima è al proprio esordio come attrice proprio nel film di Muccino, ma durante la serata sanremese la cantante salentina sarà anche protagonista di un momento musicale, in quanto si esibirà sulle note di alcuni di alcuni brani tratti dal suo nuovo album 'Fortuna'.