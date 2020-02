Nuovo appuntamento dedicato alla fiction Come una madre composta soltanto da tre puntate, e che include nel cast attori come Giuseppe Zeno, Simone Montedoro, e Sebastiano Somma. Le anticipazioni della seconda puntata che verrà trasmessa in prima serata su Rai 1 il 9 febbraio, dicono che Angela (Vanessa Incontrada) instaurerà un rapporto sempre più stretto con Bruno (Tancredi Testa) e Valentina (Crystal Deglaudi). La Graziani per sfuggire dalle grinfie degli inseguitori e della giustizia si recherà a Roma in compagnia dei figli della sua vicina Elena (Eleonora Giovanardi), morta in delle circostanze misteriose.

Per riuscire nella loro difficile impresa i tre protagonisti riceveranno un aiuto inaspettato da Kim, l’uomo che la madre dei bambini doveva incontrare prima di essere uccisa.

Trama della 2^ puntata: la fuga di Angela, Bruno e Valentina

Nel secondo episodio della nuova fiction Rai con protagonista Vanessa Incontrada e in programma domenica 9 febbraio a partire dalle ore 21:25 circa, Angela si affezionerà ulteriormente a Bruno e Valentina pur non essendo la loro madre. La Graziani decisa a mettere al sicuro i due bambini cercherà addirittura di raggiungere Roma, andando incontro a dei pericoli.

I tre quando daranno l’impressione di essersi rassegnati al loro destino, potranno contare su Kim, un uomo potente che li aiuterà a mettere piede nella capitale italiana. Nel corso del viaggio l’assistente sociale tornerà a pensare al figlio di nove anni deceduto a causa di un incidente stradale, ma verrà confortata da Bruno e Valentina che si mostreranno parecchio comprensivi. Purtroppo quando l'incubo sembrerà essere finito, gli instancabili aguzzini si metteranno di nuovo sulle tracce di Angela e dei bambini per catturarli a tutti i costi.

Riassunto del primo episodio

Nella prima puntata dello sceneggiato diretto dal regista Andrea Porporati che i telespettatori hanno avuto modo di vedere il 2 febbraio, Angela dopo aver perso il figlio Matteo ha deciso di rifugiarsi in una casa famiglia situata su un’isola. La Graziani ha fatto la conoscenza di Elena (Eleonora Giovanardi), la madre di Bruno e Valentina. Quest’ultima e il fratello, avendo la stessa età del bambino di Angela hanno fatto fare alla donna i conti con il suo sofferente passato.

Successivamente Elena ha chiesto alla Graziani di badare per qualche ora ai suoi bambini, per poter incontrare un tale Kim (Giuseppe Zeno), un uomo in grado ad aiutarla a risolvere un grosso problema. A seguito della scomparsa di Elena, la Graziani non ha avuto altra scelta oltre a quella di occuparsi in modo definitivo di Bruno e Valentina. L'assistente sociale, non appena i servizi segreti hanno cominciato a credere che sia coinvolta con l'omicidio di Elena, per tutelare se stessa e i bambini ha scelto di fuggire insieme a loro con la complicità di Gianni.