Giovedì 13 febbraio si rinnoverà l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore, la quale come sempre offrirà ai propri telespettatori un episodio che si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricco di sorprese. Occhi puntati su Umberto, il quale si farà coraggio e deciderà di chiedere ad Adelaide di dargli una seconda possibilità.

Vittorio, nel frattempo, deciderà di organizzare un concorso speciale in vista della festa degli innamorati.

La trama de Il Paradiso delle signore del 13/2: Irene è gelosa di Rocco e Marina

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata de Il Paradiso delle signore 4 in onda giovedì 13 febbraio su Rai 1, rivelano che Vittorio avrà un'idea a dir poco geniale che permetterà al Paradiso di ottenere grande visibilità.

L'uomo, infatti, ha deciso di affittare i locali come set cinematografico per le riprese di un fotoromanzo: in questo modo, peraltro, riusciranno tutti a dimenticare al più presto la grande delusione per Expo '60.

Il Conti, in compagnia di Marta, osserverà con grandissimo orgoglio la gigantografia del romanzo che campeggia nella vetrina del Paradiso: come se non bastasse vi è una lunga fila di persone che attende l'apertura del locale per poter fare i propri acquisti.

Ma le sorprese non sono finite, perché si avvicina anche la festa di San Valentino e Vittorio per l'occasione organizzerà un concorso.

Anche le "Veneri" si stanno preparando al meglio per la festa degli innamorati: le anticipazioni riguardanti la trama de Il Paradiso delle signore del 13 febbraio rivelano che Irene si dimostrerà gelosa delle attenzioni che Rocco sta mostrando nei confronti di Marina, pertanto cercherà di scombinare i piani del ragazzo e di portarlo di nuovo sulla sua strada.

Silvia pronta a raccontare il suo segreto a Luciano

Umberto, intanto, non si rassegna all'addio di Adelaide e in questo nuovo episodio della soap opera pomeridiana di Rai 1 deciderà di chiederle una seconda possibilità. Ma a questo punto bisognerà capire se la Contessa sarà disposta a dargli davvero un'altra chance adesso che sta subendo il corteggiamento serrato di Ravasi, il quale sembra essere deciso a conquistare il suo cuore.

La trama della puntata di giovedì pomeriggio, inoltre, rivela che Luciano deciderà di organizzare una sorpresa per Silvia: in vista di San Valentino vuole infatti preparare una cenetta per lei ma non sa che la donna gli ha scritto una lettera scioccante. Silvia, infatti, sarà intenzionata a raccontare a Luciano un segreto che ha tenuto nascosto per tutti questi anni. Ma su questo sarà fatta chiarezza soltanto nei prossimi episodi.