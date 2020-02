Il Segreto, la TV Soap iberica scritta da Aurora Guerra, continua a registrare ottimi ascolti nella sua fascia pomeridiana di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in programmazione da domenica 16 a venerdì 21 febbraio 2020 rivelano che Maria Castaneda per scoprire la verità su Clara somministrerà un medicinale a Dori Vilches. Lola Mendana, invece, avrà l’impressione che qualcuno la stia inseguendo a causa di Prudencio Ortega. Infine si scoprirà che Garcia Morales è lo zio di Maria Elena.

Il Segreto, trame della settimana 16-21 febbraio: Maria vuole scoprire la verità su Clara

Gli spoiler de Il Segreto, attinenti alle puntate che andranno in onda dal 16 al 21 febbraio, svelano che Maria farà bere a Dori un medicinale, in tal modo da fargli svelare la verità su Clara, una donna che aveva citato alcune settimane fa quando entrò completamente in trance. Intanto Severo verrà a sapere che Carmelo ha messo in atto un piano con Fernando per scoprire che intenzione ha verso i riguardi della cittadina iberica.

A La Habana, la Castaneda inizierà ad avere paura per la sua incolumità, dopo aver fatto delle domande scomode alla Vilches. Per questa ragione, la sorella di Matias indurrà Irene a indagare sull'identità di Clara e dei suoi bimbi. Consuelo, invece, sarà molto triste per l'assenza di Elsa e Isaac, partiti per il viaggio di nozze.

Il Segreto al 21 febbraio: Lola in pericolo

Le trame de Il Segreto, in programma la prossima settimana, rivelano che Garcia deciderà di vedersi con il Mesia e Leal.

In questa occasione, quest'ultimo andrà via dall'incontro a causa di certe discussioni nate con il sottosegretario. A proposito, in questa occasione il pubblico della soap opera scoprirà che Fernando ha fatto un accordo con Morales. Intanto Lola penserà di essere spiata da un uomo oscuro dopo che Prudencio è finito nella mira di Pablo Armeno, il pericoloso strozzino. Nello stesso momento, Don Berengario finirà dritto nella trappola di sua figlia.

Infatti il parroco sceglierà di dare una mano a Ester per saldare i suoi debiti, tanto da utilizzare i soldi della sua ricca famiglia. L'Ortega, invece, deciderà di scrivere una missiva a Saul, nella quale gli farà sapere che ha intenzione di sposarsi con la Mendana.

Il Segreto: Garcia e Fernando sono complici

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto, inoltre, svelano che i paesani di Puente Viejo respingeranno il risarcimento che gli ha proposto Garcia, tuttavia la fabbricazione del bacino sarà ormai vicina. Nel frattempo Don Anselmo avrà il dubbio che il suo compagno di lavoro sia condizionato da Ester, arrivata nel piccolo paesino con uno scopo ben preciso.

Per finire, si scoprirà che Morales è lo zio di Maria Elena, la consorte del Mesia deceduta durante l'esplosione. Quest'ultimo farà credere al politico che sua nipote è deceduta per via dei paesani.