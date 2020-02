Il Paradiso delle Signore 4 sta per volgere al termine di un'altra settimana ricca di sorprese e amare verità per i personaggi che ruotano intorno al grande magazzino della Milano degli anni '60. Nella puntata di giovedì, 13 febbraio, Silvia sarà a un passo dal raccontare a suo marito la verità sul suo tradimento di molti anni prima, da cui è nato Federico. Nel frattempo, Rocco cercherà di corteggiare Marina, ma Irene gli metterà i bastoni tra le ruote. Umberto sembrerà proprio cambiato nei confronti di Adelaide e continuerà a supplicarla di perdonarlo, mentre Marta e Vittorio saranno soddisfatti del successo lavorativo ottenuto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, giovedì 13 febbraio: Rocco corteggerà Marina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì, 13 febbraio, raccontano che al grande magazzino ci sarà molta soddisfazione per il lavoro svolto. Marta e Vittorio ammireranno con orgoglio la gigantografia in vetrina per reclamizzare il fotoromanzo e i risultati arriveranno molto presto. All'apertura del negozio, infatti, ci sarà una fila di clienti ad aspettare di entrare al Paradiso.

Intanto la festa di San Valentino sarà alle porte, ma Irene continuerà a dimostrare di essere cinica e apparentemente senza romanticismo.

Rocco si impegnerà a corteggiare la bella Marina, ma la signorina Cipriani si intrometterà affinché tra l'aspirante attore e la Venere vengano scombinati tutti i piani in suo favore.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata del 13 febbraio: Umberto chiederà perdono ad Adelaide

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 13 febbraio rivela che nella puntata di giovedì Umberto Guarnieri sarà sempre deciso a non arrendersi a sua cognata.

Il commendatore, infatti, supplicherà Adelaide di perdonarlo e di dargli un'altra possibilità. Nel frattempo, a casa Cattaneo ci saranno gli ultimi momenti di serenità prima della tempesta. Luciano si metterà ai fornelli per preparare una gustosa cena per festeggiare San Valentino con sua moglie. L'uomo sarà inconsapevole del fatto che Silvia scriverà una lettera per lui in cui gli rivelerà finalmente la verità.

Il ragioniere Cattaneo ignora che Federico, il figlio con cui ha vissuto per 23 anni, in realtà ha un altro padre biologico. Silvia deciderà di liberarsi del suo segreto attraverso una lettera, proprio nel giorno della festività di San Valentino.

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i giorni su Rai 1, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:40. Inoltre, tutti gli episodi sono disponibili sulla piattaforma digitale Raiplay, a qualsiasi ora del giorno: basterà solo effettuare una registrazione al primo accesso.