San Valentino è alle porte e tutti al Paradiso delle Signore sono in fibrillazione. La festa degli innamorati sarà l'occasione per far riavvicinare alcuni protagonisti ma anche per far venire alla luce oscuri segreti custoditi nel passato. È il caso di Silvia che, nelle puntate di questa settimana, troverà il coraggio di rivelare a Luciano la verità sulla paternità di Federico.

Intanto, si saprà che fine ha fatto Giuseppe. Nella puntata dell'amata soap opera in onda su Rai 1 lunedì 10 febbraio 2020 infatti, giungeranno notizie sul suo conto.

L'uomo è vivo ma si trova in carcere. Ciò sconvolgerà la povera Agnese, che si sentirà tremendamente in colpa per essersi avvicinata ad Armando in questo periodo. Salvatore invece prenderà in mano la situazione, decidendo di partire per la Germania in cerca della verità. Nel frattempo, Adelaide non ne vorrà sapere di riappacificarsi con Umberto, nonostante gli sforzi di Marta e Vittorio. Troppo grande la delusione provata per il suo ignobile comportamento.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide e Umberto in rotta di collisione

Inizia una nuova settimana di programmazione, e la puntata di lunedì 10 febbraio non mancherà di riservare sorprese ai telespettatori. Marta e Vittorio sono agitati per via della consegna della prima copia del fotoromanzo. I due si prepareranno ad incontrare Brivio, certi che sia un'occasione favolosa per dare lustro ai capi del Grande Magazzino.

L'amore sarà nell'aria: si avvicina San Valentino e le romantiche Veneri penseranno a come passare la romantica giornata dedicata agli innamorati. A tal proposito, Vittorio penserà di unire l'utile al dilettevole, organizzando un concorso al Paradiso delle Signore. Achille non smetterà di corteggiare Adelaide che, dal canto suo, non ne vorrà più sapere di Umberto Guarnieri, reo di aver tradito la sua fiducia.

A provare a far riappacificare la Sant'Erasmo e il banchiere ci penseranno Vittorio e Marta, ma senza riuscirci.

Giuseppe Amato è vivo

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda domani, si saprà finalmente che fine ha fatto Giuseppe Amato. L'uomo è vivo ma pare si trovi in carcere. La notizia sconvolgerà i suoi cari, in primis Agnese. La donna, assalita dai sensi di colpa per aver provato interesse nei confronti di Armando, non si confiderà con lui, decidendo di allontanarlo. Il Ferraris non potrà fare altro che accettare a malincuore la sua scelta.

Infine, nella puntata della soap che verrà trasmessa su Rai 1 lunedì 10 febbraio 2020, Salvatore comunicherà ad Agnese e ai suoi famigliari di partire per la Germania, Paese nel quale si trova Giuseppe Amato.

Il giovane infatti non si fiderà della notizia arrivata e vorrà verificare con i suoi occhi come stanno realmente le cose.