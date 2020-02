Gli spoiler della famosa soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 9 a sabato 15 febbraio verrà dato ampio spazio alla storia di Hope Logan, interpretata dall'attrice Kimberly Matula, la quale sarà disposta a rinunciare per sempre al suo amato Liam Spencer, interpretato dall'attore Scott Clifton. Nel contempo Wyatt sentirà la mancanza del suo vecchio lavoro con il padre Bill. Intanto Sally avrà improvvisamente un forte desiderio, quello di riavviare la sua azienda, la famosa "Spectra Fashions" e sarà aiutata da Wyatt nella realizzazione del suo progetto.

In seguito Eric andrà a trovare sua nipote Steffy, la quale si confiderà riguardo la sua situazione complicata. Di seguito i dettagli delle anticipazioni di Beautiful.

Wyatt vuole tornare a lavorare con Bill

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 9 al 15 febbraio, Hope si confronterà con Brooke e le rivelerà di voler lasciare Liam finalmente libero di decidere sulla sua vita personale. Zoe dirà a suo padre che non svelerà il suo segreto a nessuno. Intanto Bill Spencer, con il suo improvviso cambiamento di vita, scatenerà delle reazioni particolari all'interno della sua famiglia.

Più tardi Wyatt vorrà tornare a lavorare per suo padre Bill e vorrà coinvolgere anche Sally, quest'ultima al contrario comincerà a pensare ad una rinascita della Spectra Fashions.

Spoiler Beautiful: Brooke in ansia per Hope

Wyatt chiederà a suo padre di far rinascere la Spectra Fashions, mentre Liam, si renderà conto che Hope è notevolmente triste dopo la perdita della piccola Beth. La donna, infatti, sarà disposta a rinunciare a Liam soltanto perché pensa che le bambine abbiano bisogno del loro padre nella loro vita, ma in realtà sarà particolarmente angosciata per la situazione.

Nel frattempo Brooke sarà assai in ansia per Hope e chiederà una mano a Steffy. Successivamente Bill, per rendere felice suo figlio, accoglierà positivamente Sally presso l'azienda di famiglia. Infine, Eric si recherà da sua nipote Steffy, dove quest'ultima racconterà al parente della decisione di Hope, la quale ha deciso di lasciare libero Liam per il bene di Phoebe e Kelly.

Dove guardare le puntate in streaming online di Beautiful

Nell'attesa che vadano in onda le future puntate di Beautiful è possibile rivedere in streaming online le puntate già trasmesse in tv; per farlo basta registrarsi gratuitamente sulla piattaforma dedicata MediasetPlay. Sull'apposito sito si possono trovare anche alcuni "clip" interessanti sugli spoiler e sulle trame della telenovela americana.