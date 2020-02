A Il Paradiso delle Signore 4 è tempo di cambiamenti per molti personaggi. Per Rocco, ad esempio, con la novità del fotoromanzo è arrivato il momento di chiudere con il passato e acquistare sicurezza di sé. Per Federico, dopo la pessima notizia della paralisi è arrivato il momento di provare a reagire e ricominciare a vivere. Nella puntata di martedì, 11 febbraio, il giovane Cattaneo sarà coinvolto in un nuovo progetto per il Paradiso, mentre Rocco comincerà a fantasticare su Marina. A casa Amato, invece, Salvatore dirà ad Agnese che vuole partire e la donna terrà lontano Armando dalla sua vita.

Infine,Luciano Cattaneo deciderà di fare una sorpresa a sua moglie per risollevare il suo umore: Silvia infatti sarà sempre più angosciata. Vista l'imminenza di San Valentino, il ragioniere penserà di sfruttare l'occasione per una serata speciale con lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, martedì 11 febbraio: Federico lavorerà ad un progetto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì, 11 febbraio, raccontano che Marta coinvolgerà Federico nel progetto di suo marito. Vittorio, infatti, penserà ad un progetto per la giornata di San Valentino.

Il giovane soldato si convincerà e accetterà volentieri di intraprendere questa nuova avventura, per la gioia di Roberta che sarà molto felice per lui. Intanto, Rocco si godrà la copertina del fotoromanzo, soddisfatto del risultato raggiunto. Il ragazzo penserà soprattutto a Marina, ma per il momento tutto ciò resterà soltanto una sua fantasia. Rocco, infatti, non avrà ancora il coraggio di farsi avanti con la Venere per esprimerle i suoi sentimenti.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 11 febbraio: Agnese terrà lontano Armando

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 dell'11 febbraio rivela che, nella puntata di martedì, Salvatore parlerà con Agnese riguardo la sua decisione di lasciare Milano per recarsi in Germania alla ricerca della verità sul padre Giuseppe. La signora Amato sceglierà di stare lontana dal suo amico Armando, perché avrà la sensazione che il suo rapporto con lui abbia potuto scatenare le tristi vicende della sua famiglia, attraverso una punizione divina.

Intanto il giorno di San Valentino sarà sempre più vicino e Luciano noterà che Silvia non sarà più quella di una volta. Il Cattaneo vedrà che la donna sarà spesso nervosa e molto angosciata e per questo penserà di farle una sorpresa per il giorno degli innamorati. Il ragioniere supporrà che il comportamento di sua moglie sia dovuto al difficile percorso che dovrà intraprendere suo figlio Federico e quindi crederà di farle piacere dimostrandosi amorevole nei suoi confronti.