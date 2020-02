Prosegue l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la TV Soap che intrattiene da ormai moltissimo tempo i telespettatori delle reti Mediaset. Le trame delle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2020 negli Usa, rivelano che Liam Spencer metterà in guardia Zoe Buckingham sulle vere intenzione di Thomas Forrester. Katie, invece, confesserà a Wyatt che la sua ex fidanzata Sally Spectra ha una grave malattia.

Beautiful, puntate americane: Hope gelosa del Forrester

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sulle puntate americane trasmesse dal 10 al 14 febbraio 2020 sull'emittente statunitense Cbs, rivelano che Thomas organizzerà una festa di compleanno per la fidanzata Zoe.

In questo frangente, il giovane farà uno stupendo regalo alla modella, che lascerà di sasso Hope. Quest'ultima, infatti, dimostrerà di essere sempre più gelosa dell'ex marito. In seguito, il Forrester organizzerà una cena di famiglia, dove Douglas sarà il mattatore della serata. Alcuni portali, indicano, che il bambino accoglierà la Buckingham nella sua famiglia, altri presumano che inizierà a chiamarla addirittura mamma, destando il malcontento della Logan.

Liam mette in guardia Zoe da Thomas

Nel frattempo, Liam deciderà di avere un confronto con Zoe.

In questo frangente, lo Spencer metterà in guardia la giovane sulle vere intenzioni del figlio di Ridge. L'uomo, infatti, sospetterà che Thomas stia prendendo in giro la modella per riconquistare Hope, adesso che si sono separati. Per questo motivo, le consiglierà di prestare la massiva attenzione alle mosse del fratello di Steffy.

Sally ha una grave malattia

Le trame di Beautiful in onda fino al 14 febbraio in America, rivelano che Katie dimostrerà di essere un'ottima amica per Sally.

La Logan, infatti, aiuterà la giovane a riprendersi dopo essere stata lasciata da Wyatt ed aver incontrato dei problemi sul lavoro. Per questo motivo, la fidanzata di Bill suggerirà alla Spectra di concentrarsi solo su sé stessa. Peccato, che le buone intenzioni crolleranno come un castello di carta, quando la designer riceverà la diagnosi del medico. Ebbene sì, la giovane scoprirà di avere una brutta malattia.

Alcune teorie, ipotizzano, che la donna potrebbe avere un tumore al cervello inoperabile, mentre altre che abbia subito un serio danno durante l'esplosione della Spectra Fashions ad opera del magnate.

Katie confessa a Wyatt la verità sulla Spectra, Brooke tentata dall'alcool

Nel frattempo, Katie tradirà la fiducia di Sally, tanto da raccontare a Wyatt i suoi problemi di salute. Una rivelazione, che getterà nello sconforto più totale il figlio dell'editore, il quale troverà rifugio nel braccia di Flo. A tal proposito, il fratello di Liam accuserà dei gravi sensi di colpa per aver rotto il fidanzamento con la Spectra.

Inoltre si tornerà a parlare delle nozze di Ridge e Brooke. In particolare, la coppia cercherà di trovare un modo per risolvere i loro problemi coniugali. Una situazione non facile, visto che la Logan dimostrerà di non voler concedere il perdono a Thomas e di porre fine alla guerra con Quinn. A tal proposito, la madre di Hope sentirà il bisogno di rifugiarsi nella bottiglia di alcool, a causa dello stress accumulato in tutto questo periodo. La donna tornerà alle vecchie abitudini o si riappacificherà con lo stilista? In attesa di scoprirlo, si ricorda che questi appuntamenti saranno visibili solo tra alcuni mesi in Italia, a causa della differenza di emissione con gli Usa.