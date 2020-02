La trama della puntata di mercoledì 26 febbraio del Paradiso delle signore sarà segnata da un evento epocale per la famiglia Guarnieri. I vari membri, infatti, mostreranno la volontà di vendere la storica villa in cui hanno vissuto per moltissimo tempo. Tutti saranno molto turbati da questo enorme cambiamento doloroso, ma necessario. Umberto, dal canto suo, chiederà a suo figlio e sua cognata di ripartirsi tutti i beni che sono presenti nella tenuta.

Riccardo, invece, sarà sempre più affascinato da Angela.

La storia tra i due, però, sembra impossibile, sta di fatto che la ragazza non si è mai fatta strane illusioni. Proseguirà, invece, il dramma della famiglia Amato. Dopo aver appreso la verità in merito a Giuseppe, Agnese sarà alquanto agitata e la sua famiglia le sarà accanto.

Trama 26 febbraio: Agnese ancora molto turbata

Nel corso della puntata del 26 febbraio del Paradiso delle signore la trama assumerà una connotazione alquanto intrigante. Dopo la scoperta su Giuseppe Amato, la povera Agnese sarà molto adirata.

La donna compirà un gesto estremo che le causerà anche una ferita. Nel caso specifico, si toglierà la fede dal dito in modo un po’ troppo irruento. Proprio a seguito di tale gesto inconsulto, Gabriella, Elena e Antonio riterranno opportuno che la sarta non si rechi al lavoro. I giovani cercheranno di farle capire che non è in grado di cucire con un dito ferito. La donna però, non ne vorrà sapere di rimanere a casa.

La decisione della famiglia Guarnieri nel Paradiso delle signore

A casa Guarnieri, intanto, si prenderà la drastica decisione di vendere la villa e tutti saranno molto provati. Adelaide e Riccardo si troveranno sul punto di dividersi tutti i beni materiali presenti ancora all'interno della casa storica della famiglia. Rocco e Irene, invece, continueranno con il loro piano finalizzato a far ingelosire Marina.

In casa Amato ci sarà ancora tanto turbamento e disperazione, pertanto, considerando il clima così teso, Armando deciderà di fare un passo indietro facendosi da parte nel rapporto con la sarta.

Armando si allontana dalla sarta, Riccardo e Angela vicini

Agnese, dal canto suo, sarà ignara delle vere ragioni che spingeranno il Ferraris a prendere questa decisione, per tale motivo si mostrerà parecchio incredula e non riuscirà a comprendere cosa gli sia successo all'improvviso. Su di un altro versante, invece, vedremo che Riccardo sarà sempre più vicino ad Angela. Il giovane rimarrà spiazzato dal modo in cui la ragazza è riuscita ad affrontare e tenere testa alla perfida zia Adelaide.

Con tale gesto, dunque, la donna ha mostrato di tenere realmente molto a lui. Nonostante questo, però, la fanciulla è una persona con i piedi per terra e non si lascerà condizionare dai sentimenti e dalle emozioni.