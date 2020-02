Il Segreto, la TV Soap che vanta milioni di seguaci nel mondo, non sarà rinnovata per una 13^ stagione. A darne il triste annuncio è stato il portale 'Formula Tv', il quale ha rivelato che molti dei personaggi storici torneranno per l'ultima volta in scena per salutare l'amato pubblico che li ha resi famosi. Tra i più attesi, c'è senz'altro il ritorno di Sandra Cervera, che torna a prestare il volto ad Emilia Ulloa, la madre di Maria e Matias. Una decisione, arrivata dopo il calo degli ascolti registrato in Spagna.

Il Segreto chiude: tornano gli storici personaggi per il finale di stagione

Brutte notizie per i fans de Il Segreto, la soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Il portale web 'Formula Tv' ha annunciato la fine delle vicende ambientate a Puente Viejo nei prossimi mesi a nove anni dalla prima puntata, mandata in onda da Antena 3. Una notizia, che era già nell'aria, visto che gli ascolti in Spagna non sono mai andati oltre il 15% di share, dopo il salto temporale di quattro anni. Ascolti troppo bassi, che hanno convinto Atresmedia a non rinnovare la soap opera di successo, prodotta da Boomerang Tv.

Nonostante questo, non è ancora stata annunciata quando sarà trasmessa l'ultima puntata, nella quale tutti i nodi verranno finalmente a galla. Nel dettaglio, Boomerang Tv ha rivelato che molti storici personaggi ritorneranno a Puente Viejo per portare a compimento ogni storia rimasta in sospeso nel corso delle passate stagioni. Si presume, infatti, che il ritorno a sorpresa di Emilia Ulloa, annunciato soltanto qualche giorno fa, sia da collegarsi al finale di stagione previsto per l'estate 2020 in Spagna.

La soap opera termina per bassi ascolti

Il Segreto chiude ufficialmente i battenti a causa dei bassi ascolti riscontrati nel corso degli ultimi anni. Una notizia che siamo sicuri lascerà l'amaro in bocca ai milioni di telespettatori che ogni giorno seguono la soap opera. Tuttavia, le vicende di Puente Viejo andranno sicuramente in onda per tutto l'anno 2020 su Canale 5, a a causa della differenza di messa in onda tra l'Italia e la Spagna.

Il canale del Biscione, infatti, dovrà mandare in onda tutti gli episodi per via della clausola contrattuale che la lega ad Antena 3. Possiamo svelare che l'epilogo de 'El Secreto de Puente Viejo' è previsto probabilmente per la prossima estate. Una decisione arrivata in seguito a varie smentite da parte di Antena 3, il canale che trasmette da oltre 10 anni la soap opera in Spagna. Insomma, si chiude un'epoca che ha appassionato i telespettatori di oltre 60 paesi nel mondo, iniziata con la storia d'amore travagliata tra Tristan (Alex Gadea) e Pepa (Megan Montaner), i protagonisti più amati del capolavoro scritto da Aurora Guerra.