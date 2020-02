Le anticipazioni de Il Segreto delle prossime puntate in onda su Canale 5 vedono Fernando cadere nella trappola di Severo e Carmelo. I due storici amici riusciranno a dimostrare che il Mesia è coinvolto negli ultimi tragici avvenimenti accaduti a Puente Viejo. Tuttavia, il perfido figlio di Olmo scapperà con Maria portandola in un monastero abbandonato, non prima di aver ucciso Dori Vilches.

Come se non bastasse, Fernando tornerà all'improvviso nel borgo iberico, innescando un incendio che raderà al suolo buona parte del paesino.

Maria, nascosta nella Casona, metterà fine alle follie dell'ex marito.

Il Segreto nuove puntate: Severo e Carmelo incastrano Fernando

Nel corso delle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5, Carmelo e Severo faranno in modo di avere l'alleanza di Fernando, facendogli credere di volersi vendicare di Francisca. La proposta sarà allettante, tanto che il Mesia non si farà pregare due volte. Nel frattempo, Prudencio dovrà tenere a bada Amero che, in cambio della sua protezione, pretenderà mille pesetas al mese.

Incerto se parlarne o meno con Lola, l'Ortega mediterà sul fatto se accettare o meno le sue condizioni.

Come svelano le anticipazioni de Il Segreto, il Leal e il Santacruz riesamineranno i dettagli della trappola. Dopo aver incontrato Francisca, chiederanno a Fernando di raggiungerli in un capannone con Fernando. Il Mesia, giunto sul luogo, capirà che si tratta di un'imboscata e così riuscirà a fuggire.

L'uomo, dopo aver ferito la Vilches, rapirà Maria portandola in un monastero abbandonato. La Castaneda però, chiamando a sé tutte le sue forze, azionerà il detonatore posto a pochi passi da lei, causando l'esplosione dell'edificio. Maria, dopo essere tornata alla Casona, si dirà sicura che Fernando abbia perso la vita sepolto tra le macerie.

Maria e Fernando allo scontro finale

L'incubo non sarà finito.

Stando alle nuove anticipazioni de Il Segreto, il Mesia ricomparirà dal nulla nella Casona e, dopo aver dato fuoco a Puente Viejo, incontrerà sua moglie Maria. Fernando, davanti alla Castaneda, ammetterà tutti i suoi crimini. A quel punto, la donna estrarrà un'arma e porrà fine alla vita del Mesia. Successivamente, si ricongiungerà ad Esperanza e Beltran, preparando le valigie per far ritorno a Cuba, dove la aspetta una nuova vita con il suo unico amore Gonzalo.

I dubbi di Dolores

Nelle prossime puntate de Il Segreto inoltre, Marina avrà un lungo confronto con Dolores, nel quale la Miranar la metterà in guardia riguardo gli strani comportamenti di Esther.

Secondo la pettegola del paese, Esther si starebbe approfittando della buona fede di Don Berengario. A quel punto, Marina deciderà di intervenire presentandosi a sorpresa alla parrocchia. Esther, per non destare sospetti, fingerà di essere emozionata nel vedere sua madre. Marina, decisa a scoprire cosa stia nascondendo la figlia, deciderà di restare ancora per qualche tempo a Puente Viejo, stabilendosi alla locanda. Riuscirà ad arrivare alla realtà dei fatti? Non resta che attendere le nuove anticipazioni della soap opera.