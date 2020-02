Nelle prossime puntate de Il Segreto, come sempre in onda su Canale 5 alle 16:35 tutti i giorni, escluso il sabato, i telespettatori della soap assisteranno ad eventi drammatici che sconvolgeranno la vita di Maria (Loreto Mauleòn), colpita da Fernando (Carlos Serrano) nei suoi punti più deboli: i piccoli Esperanza (Gala Bichir) e Beltran (Erik Molina). Stando alle anticipazioni diffuse sul web, i figli della Castañeda saranno sequestrati dal Mesìa, ma arriverà in loro aiuto il sottosegretario Garcìa-Morales (Josè Navar).

La follia del temibile figlio di Olmo continuerà a colpire sempre più innocenti e alcuni personaggi perderanno la vita per colpa dell'ex marito di Maria, deciso a scatenare il caos a Puente Viejo. Lo stesso sottosegretario sarà una vittima ma prima di morire riuscirà a salvare la cittadina dall'inondazione.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Garcia-Morales salva Puente Viejo dall'inondazione

Fernando Mesìa non si fermerà davanti a niente e nessuno pur di portare a termine ciò che pianifica da molto tempo: distruggere Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto in onda prossimamente in Italia rivelano che l'uomo continuerà ad uccidere senza pietà e tra le sue vittime ci saranno la guardia Meliton Roberto Saiz) e Paco del Molino (Manuel Aguillar). Il Mesìa arriverà anche a rapire i figli di Maria, gettando la donna nello sconforto più totale. Intanto Garcìa-Morales confesserà a Raimundo di essere lo zio di Maria Elena Casado de Brey (Elena Ponce de Leon) e di essere venuto a Puente Viejo per vendicare la morte della nipote.

L'Ulloa dirà al sottosegretario che Fernando è il responsabile di tutte le disgrazie avvenute in città e gli chiederà di aiutarlo a trovare Esperanza e Beltran. Garcìa si renderà conto di essere stato raggirato da Fernando che non ha fatto altro che alimentare il suo desiderio di vendetta per raggiungere i suoi scopi.

Secondo le anticipazioni de Il Segreto diffuse sul web, il sottosegretario scoprirà dove Fernando nasconde i bambini e, dopo un acceso confronto tra i due uomini, il Mesìa fuggirà e Garcìa salverà Esperanza e Beltran.

Purtroppo, però, scoppierà una bomba all'interno del rifugio e l'uomo morirà a causa delle gravi ferite riportate. In seguito si scoprirà che il sottosegretario, prima del tragico evento, aveva fatto preparare ad un suo collaboratore tutta la documentazione necessaria per fermare l'opera della diga. Garcia-Morales perciò tornerà sui suoi passi e, con questo ultimo gesto, impedirà che Puente Viejo venga sommersa dall'acqua.

Garcìa-Morales impedisce l'inondazione ma la città è ancora in pericolo

Le anticipazioni della soap Il Segreto riguardanti le prossime puntate in onda in Italia su Canale 5 rivelano che a Puente Viejo il morale dei cittadini sarà in parte risollevato dalla notizia che non dovranno più abbandonare le loro abitazioni e soprattutto non dovranno dire addio alla loro amata città.

Grazie al sottosegretario Juan Garcìa-Morales, che ha impedito l'inondazione prima di morire, Puente Viejo sarà salva. Tuttavia si tratterà di una condizione temporanea perché Fernando Mesìa, ormai fuori controllo, sarà più che mai deciso a bruciare la cittadina. L'uomo, però, non metterà in conto il coraggio dell'ex moglie di affrontarlo faccia a faccia per l'ultima volta.