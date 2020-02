Prosegue l'appuntamento con le notizie di Una Vita, la TV Soap che ogni giorno intrattiene tantissimi telespettatori sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate, in onda dal 10 al 14 febbraio in Spagna, rivelano che Lolita Casado e Antonito Palacios diventeranno genitori di Moncho. Il commissario Mendenz, invece, ordinerà l'arresto di Genoveva Salmeron dopo la testimonianza di Padre Anrubia.

Una Vita, puntate spagnole: Lolita diventa mamma di Moncho

Le anticipazioni di Una vita, incentrate sulle puntate spagnole trasmesse da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2020 su La 1, rivelano che Acacias 38 sarà in fermento per tre grandi avvenimenti.

In particolare, i vicini celebreranno il matrimonio tra Felipe e Genoveva, l'arrivo del primogenito di Lolita, mentre attenderanno di sapere notizie sull'arresto di Maite. Marcia, invece, riprenderà i sensi dopo che l'avvocato è diventato il marito della Salmeron. A casa Palacios, ci sarà grande euforia per la nascita di Moncho, il bambino della Casado. Peccato, che il nuovo arrivato pianga dalla mattina alla sera, tanto che l'unico modo per tranquillizzarlo è l'urlo della pecora di Jacinto. Santiago, invece, cercherà di riavvicinarsi alla brasiliana, se quest'ultima non lo respingesse.

Antonito in crisi per il pianto del figlio

Lolita rivelerà ad Antonito che tutti i maschi appartenenti ai Casado piangevano molto spesso. Per questo motivo, la donna chiederà al marito di imparare il verso delle pecore dopo averlo visto in grave difficoltà. Jose, intanto, vorrà rivelare alla moglie la verità sul figlio Julio, mentre Genoveva e Felipe torneranno ad Acacias 38 dopo il loro viaggio di nozze.

A tal proposito, il legale sarà colpito nel vedere Marcia per le strada di Acacias 38, sebbene giuri alla moglie che ami solo lei.

Cesareo torna ad Acacias 38

Le trame di Una Vita, in onda tra circa un anno sui teleschermi di Canale 5, rivelano che Marcia cercherà di condurre una vita più normale possibile dopo l'addio a Santiago. La Salmeron, invece, accetterà le scuse di Agustina. Peccato, che la nobildonna abbia un piano per eliminarla.

Cesareo, nel frattempo, farà ritorno ad Acacias 38 con l'intenzione di riprendere il suo posto come guardiano. In commissariato, Mendez incontrerà Padre Anrubia, il quale affermerà di sapere chi ha ucciso Ursula.

Genoveva viene arrestata per l'omicidio di Ursula

Jacinto insegnerà a Ramon le urla delle pecore per fermare il pianto di Moncho. Genoveva, intanto, si introdurrà in casa di Felipe per tendere una trappola ad Augustina. Per fare ciò, la donna farà incolpare la serva della sparizione dei documenti del marito. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la moglie dell'avvocato verrà arrestata per l'omicidio di Ursula.

Santiago, a questo punto, pianificherà la sua fuga da Acacias 38 per non essere arrestato, visto che è un complice della donna. Infine, Jacinto vestirà il padre di Antonito come un pastore per tentare di placare il pianto di Moncho.