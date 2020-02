Come tutti i telespettatori del Grande Fratello VIP avranno avuto modo di vedere, lunedì scorso Barbara Alberti ha lasciato la casa e Salvo Veneziano ha mosso un'accusa molto grave, secondo cui la donna avrebbe bestemmiato. La scrittrice ha affermato di voler abbandonare il gioco in quanto stremata dalle sue dinamiche. Secondo il pizzaiolo, però, questa non sarebbe la verità.

Nel corso di una conversazione con i suoi coinquilini, infatti, la donna pare si sia resa protagonista di una bestemmia. Per tale motivo, la produzione del reality show l'avrebbe spinta ad andare via da sola per non compromettere la sua reputazione con una squalifica.

L'accusa di Salvo Veneziano contro Barbara Alberti e il GF VIP

Il personaggio di Barbara Alberti ha sempre destato molto scalpore al GF VIP e, in queste ore, Salvo Veneziano si è reso autore di un'accusa molto grave contro di lei. L'ex concorrente del reality, il quale è stato squalificato per aver adoperato dei termini poco eleganti e carini nei confronti di Elisa De Panicis, sta continuando la sua battaglia contro il programma. Il suo bersaglio, questa volta, è la scrittrice. A suo avviso, infatti, la donna non avrebbe lasciato la casa in quanto stanca delle varie dinamiche inscenate, quanto piuttosto a causa di una bestemmia.

Salvo, infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato il video nel quale è contenuta tale imprecazione da parte dell'ex concorrente. In particolar modo, analizzando con attenzione il filmato, si evince che la donna stava raccontando ai coinquilini un episodio avvenuto al di fuori del programma. La scrittrice, però, ha riportato fedelmente la dinamica di quanto accaduto ripetendo anche una bestemmia.

La produzione secondo Salvo avrebbe consigliato alla Alberti di andare via

Subito dopo la diffusione di questi filmati, Veneziano ha sbottato contro la produzione del reality accusando tutti di adoperare due pesi e due misure. Secondo il suo punto di vista, infatti, onde evitare di incorrere in spiacevoli situazioni, i vertici della trasmissione avrebbero esortato la concorrente ad andare via per non essere squalificata.

Non è certamente la prima volta che Salvo si rende autore di simili accuse. A suo avviso, infatti, la Alberti sarebbe sempre stata tutelata.

Anche quando precedentemente abbandonò la casa per colpa di un malore, Veneziano ritenne che fosse tutta una messinscena per evitare di essere buttata fuori dal televoto. Per il momento, però, queste restano solo accuse prive di fondamento. Andando a guardare bene il filmato presente sul profilo del pizzaiolo, però, la bestemmia è stata effettivamente citata dall'ex gieffina, e sta di fatto che molti utenti si sono mostrati d'accordo con lui.