L'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è sbocciato e i due si sono lasciati andare definitivamente dopo la fine della decima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 10 febbraio. In particolare, i due giovani hanno detto addio al pudore davanti alle telecamere e alla timidezza e si sono lasciati trasportare dalla passione, mettendo il piede sull'acceleratore e lasciando andare definitivamente il pulsante del freno.

Infatti, nella notte tra lunedì e martedì, l'ex di Francesco Sarcina e il figlio d'arte si sono gettati in piscina e hanno iniziato a scambiarsi baci, abbracci, coccole ed effusioni senza nessuna inibizione.

Dunque, tra i due è sbocciato l'amore in maniera definitiva e, se ancora non possiamo parlare di coppia, il passo è breve. Nel frattempo, gli altri concorrenti della casa più spiata d'Italia hanno assistito alle effusioni tra Paolo e Clizia.

Paolo tra le braccia dell'influencer Clizia

Entrando nel dettaglio della vicenda, Clizia ha invitato Paolo in piscina e il ragazzo, senza farselo ripetere due volte, si è tuffato ed è subito finito tra le braccia dell'ex del cantante delle Vibrazioni. A quel punto lei ha continuato a stuzzicarlo dicendogli ancora una volta di volere un bacio [VIDEO], però lui le ha ripetuto di regolarsi essendo all'interno della casa di Cinecittà.

Però nel frattempo, i due si sono guardati appassionatamente, e alla in fine in questo gioco intenso di sguardi è arrivata la passione alla giusta temperatura fino all'appassionante bacio. Queste le parole di Paolo Ciavarro, un attimo prima del bacio: 'Non me ne frega niente, vieni qua'. Poi, per non farsi mancare niente, i due hanno continuato con carezze, abbracci e sospiri d'amore, senza più nessun freno.

Gli altri concorrenti del GF incoraggiano la nuova coppia

Inoltre c'è da aggiungere che, poco prima che arrivasse il tanto atteso bacio tra i due in piscina, Paolo e Clizia già si erano avvicinati in giardino e si erano scambiati tante tenerezze, nonostante ci fossero tutti gli altri concorrenti a guardarli. Nel frattempo, Antonio Zequila era in vena di fare gavettoni, ma la Incorvaia e Ciavarro erano così presi e persi nel loro mondo che sono stati del tutto indifferenti agli scherzi dell'attore.

Successivamente, il cantante Pago ha esclamato di essere molto contento perché ha finalmente visto i due ragazzi baciarsi e a quel punto Paolo ha risposto con un sorriso a 32 denti: 'Mi sembra di avere di nuovo 15 anni e di avere tutti i compagni di classe che mi guardano'. Poi, anche Antonella Elia ha voluto dire la sua e ha affermato che Paolo e Clizia sono bellissimi e formano una bella coppia insieme. Infine, è arrivato il già citato tuffo in piscina e poi tutto il resto.