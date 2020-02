Secondo le ultime anticipazioni della soap opera iberica Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, da domenica 16 a venerdì 21 febbraio, ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena. In particolare, Maria Castaneda temerà sempre di più per la sua vita e avrà paura di morire. Invece Fernando Mesia e l'infermiera Dori Vilches sono amanti e continueranno a tramare alle spalle della madre di Esperanza e Beltran. Nel frattempo, la sorellastra di Matias troverà in Irene Campuzano una preziosissima alleata su cui poter contare.

Maria studierà un piano per ingannare l'amante del Mesia

Come già anticipato, Fernando e Dori sono complici e soprattutto amanti ed è per questo che l'infermiera segue sempre alla lettera i piani malefici del Mesia. Però la Castaneda inizierà a intuire del pericolo e studierà uno stratagemma per ingannare la Vilches. In particolare le somministrerà un farmaco e dopo l'assunzione l'infermiera risponderà a tutte le domande su Clara.

A quel punto cambieranno le carte in tavola, in quanto sarà l'infermiera Dori a finire nelle mani di Maria, che continuerà a farle domande, approfittando dello stato confusionale della donna.

Intanto Severo Santacruz andrà dal suo amico Carmelo Leal. Essendo a conoscenza che il sindaco ha pianificato un piano contro Fernando Mesia, vorrebbe conoscerne tutti i dettagli.

La Castaneda chiederà l'aiuto della giornalista Irene

Nel frattempo Maria Castaneda sarà sempre più preoccupata, perché teme che Fernando e Dori stiano tramando alle sue spalle. La donna sarà sempre più impaurita dall'idea di poter morire e convocherà Irene Campuzano alla Casona.

Quest'ultima si recherà da Maria, che le consegnerà una lettera e la pregherà di leggerla solo una volta che lascerà l'abitazione. Successivamente la moglie di Severo leggerà il contenuto: una richiesta d'aiuto da parte della Castaneda.

Maria affiderà a Irene una missione molto importante: le chiederà d'indagare su Clara e i suoi bambini. La Castaneda teme che la vita della donna e dei suoi figli sia in pericolo come la sua.

La giornalista accetterà di prestare aiuto alla sorellastra di Matias e inizierà a passarle tutte le informazioni di cui entrerà in possesso.

Lola avrà paura che qualcuno la stia inseguendo

Garcia Morales incontrerà il sindaco e il Mesia. Tuttavia l'uomo provocherà pesantemente il Leal, che dopo pochi minuti lascerà la conversazione e se ne andrà. A quel punto il Morales resterà da solo con Fernando. Intanto, Lola sarà sempre più impaurita, in quanto si renderà conto che qualcuno di misterioso la sta inseguendo.

Don Berengario deciderà di cedere tutta l'eredità, che la famiglia gli ha lasciato, a sua figlia.

In questo modo, l'uomo spererà di saldare tutti i suoi debiti. Infine, nel paesino spagnolo di Puente Viejo ci sarà molta agitazione, perché la popolazione è molto preoccupata per la creazione della diga.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle puntate della prossima settimana, per scoprire ulteriori novità sulle vicende di Puente Viejo. Inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di poter vedere gli episodi precedenti in onda su Canale 5, può avere l'opportunità di recuperarli tramite la piattaforma gratuita Mediaset Play.