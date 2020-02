Vittorio Sgarbi è tornato a far parlare di sé dopo il furioso scontro con Barbara D'Urso, avvenuto domenica sera, durante la diretta di Live-Non è la D'Urso. Il critico d'arte, ormai famoso per le liti nei salotti televisivi e per il suo carattere irascibile, ha avuto una discussione verbale con la padrona di casa. I toni sono stati accesi e non sono mancate parolacce. La conduttrice partenopea, ad un certo punto, ha dovuto chiedergli di abbandonare lo studio. Vittorio Sgarbi si è ancora più arrabbiato e non ne ha voluto sapere, rimanendo seduto fra gli ospiti nel corso della trasmissione.

Le ultime notizie sembra che lo vedano estromesso da tutte le trasmissioni Mediaset.

Vittorio Sgarbi e le frasi contro Stella Manente e Barbara D'Urso

Vittorio Sgarbi durante la sua ospitata di domenica sera, era seduto accanto a Stella Manente, ex pupa della trasmissione televisiva "La Pupa e il Secchione". Il politico ha asserito che l'influencer gli fosse stata raccomandata da Berlusconi. In un primo momento Barbara D'Urso ha ironizzato su tale affermazione ma, quando Vittorio Sgarbi ha nuovamente ripetuto questa cosa, ha provato a fermarlo, non riuscendoci.

Il politico, non contento, ha inoltre detto alla padrona di casa che gli era stata raccomandata anche lei. Lo scontro si è fatto subito acceso e Carmelita, dopo aver sentito pronunciato il suo nome, ha chiesto: "Ti ha raccomandato pure me? Sai quanti calci nel cxxx che ti do Vittorio Sgarbi?"

Vittorio Sgarbi contro Barbara D'Urso

Il diverbio fra Vittorio Sgarbi e Barbara D'Urso è diventato sempre più infuocato, al punto tale che sono volate diverse parolacce.

Il critico d'arte ha continuato a sostenere di aver semplicemente detto la verità. La conduttrice ha chiesto a Sgarbi di lasciare lo studio, ma Vittorio ormai era diventato un fiume in piena. Per i vocaboli usati da Barbara D'Urso, nel rivolgersi a Sgarbi, il critico l'ha paragonata alla Mussolini. La situazione è degenerata con una serie di insulti che Vittorio ha rivolto a Carmelita. A quel punto, non riuscendo a placare gli animi, la D'Urso è stata costretta a chiedere al suo ospite di andare via dallo studio, ma Vittorio non ne ha voluto sapere ed è rimasto seduto.

Vittorio Sgarbi pronto a denunciare Barbara D'Urso e la drastica decisione di Mediaset e le sue scuse

Vittorio Sgarbi nella giornata di lunedì ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook. La didascalia che anticipa il suo monologo non lascia spazio all'immaginazione: "Barbara D'Urso una gran maleducata: sarà denunciata." Il critico d'arte ha puntualizzato che la conduttrice non avrebbe dovuto permettersi, a detta sua, di trattarlo in quel modo. Riguardo alla frase incriminata "raccomandato una ragazza", Sgarbi ha affermato di non avere nessun potere politico o decisionale ed in italiano, la parola "raccomandare" non significa quello che ha inteso Carmelita.

Nello spiegare le sue ragioni, Vittorio è diventato una furia e così, ha inveito nuovamente anche in questo monologo contro la conduttrice partenopea, colpevole di avergli dato del cafone. Nessuna replica è arrivata da Barbara, ma si è diffusa ieri una notizia che sembra aver decretato la fine delle ospitate del critico d’arte nelle trasmissioni Mediaset. Sono infatti saltate due sue partecipazioni a trasmissioni di Rete 4. Nonostante le numerosi sfuriate, accadute negli anni, che hanno visto protagonista Vittorio Sgarbi, non era mai stata presa una scelta così drastica dal gruppo Mediaset.

É di poco fa la notizia che Vittorio Sgarbi ha chiesto scusa a Barbara D'Urso, pertanto l'allontanamento del critico d'arte dai programmi del Biscione, dovrebbe durare soltanto una settimana.

Ospite a "La Zanzara" ha rivelato infatti che potrebbe essere presente nella prossima puntata di "Live - Non è la D'Urso". Le sue parole sono state queste:

"Sento che stanno realizzando la possibilità di trovare un dialogo, su questo sono favorevolissimo. Se lei mi consente di parlare, ci vado. La nostra lite è l’unico argomento oltre il coronavirus. Non mi sono scusato di nulla, credo che domenica andrò a spiegare a lei quello che dice la Treccani. L’alternativa era andare da Giletti. Se raccomando Il Gattopardo, lo faccio pubblicare; è la segnalazione di una cosa notevole. Io non l’ho offesa, io ero un ospite, l’ospite è sacro."

Non ci resta che attendere quindi la puntata di domenica sera per vedere i nuovi sviluppi.