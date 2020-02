Andrea Denver ha conquistato il cuore di Sara Soldati. La giovane modella ieri ha infatti confessato ad alcune sue coinquiline di provare un interesse per Andrea. La confessione è avvenuta la scorsa notte (martedì 25 febbraio, dopo la messa in onda della puntata del lunedì sera). Sara Soldati si è confidata con Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Asia Valente. “Mi piace Andrea Denver”: sono state queste le parole espresse dalla bella 21enne, nota modella e influencer. La confessione riguardo il suo forte interesse per il fascinoso modello non ha destato clamore, anche perché già in qualche altra occasione si era percepita una certa intesa tra i due ragazzi, nonostante appunto Denver sia fidanzato.

Le gieffine hanno ascoltato la confidenza e non l’hanno frenata, al contrario: l’hanno spronata a “buttarsi”.

Sara Soldati: ’Facciamolo lasciare’

La Soldati pare però essere un pochino in difficoltà per conquistare Denver. Il ragazzo, che ha infatti una relazione con l’americana Anna Wolf, non è a conoscenza dell’intenzione di Sara di mandare all’aria il suo fidanzamento. Sara Soldati ha infatti rivelato alle coinquiline di voler "far lasciare" il giovane modello. Sia Antonella Elia che Asia Valente hanno consigliato alla Soldati di non farsi intimorire e di conquistare, in assoluta tranquillità e senza farsi troppi pensieri, il giovane ragazzo.

Di un pensiero diverso è apparsa invece inizialmente la Di Benedetto, che però dopo qualche minuto di disapprovazione ha cambiato pensiero unendosi così all’idea delle altre. Paola Di Benedetto infatti, dopo aver cercato di analizzare i pro e i contro della situazione, ha detto: "Sai che ti dico, se ti piace nessuno può toglierti la possibilità di provarci”. Sara, così, rincuorata anche dalle sue colleghe di avventura, ha raccontato di aver notato Andrea molto vicino a lei.

”Già gli faccio delle moine e vedo che mi guarda, poi mi piace perché è timido, è diverso dagli altri uomini”: sono state queste le frasi pronunciate da Sara. Le sue parole hanno fatto intendere che a Denver non dispiaccia ricevere attenzioni dalla giovane modella.

Antonella Elia: 'Lo devi conquistare’

Non tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello credono che la relazione di Denver con Anna Wolf sia veritiera.

Di questo parere è soprattutto Asia Valente, che infatti crede che il ragazzo si sia “inventato” tutto solo per nascondere di aver avuto una relazione con Elisa De Panicis. L’atteggiamento assunto da Antonella Elia ha destato molto stupore: in questi giorni infatti la Elia sta spronando molto Sara a giocarsi tutte le sue carte per conquistare il modello. “Lo devi sedurre” - sono state infatti le parole della Elia. Anche Valeria Marini, neo-concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, crede che Andrea Denver nutra un interesse per la Soldati.