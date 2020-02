Le puntate di Beautiful, in onda prossimamente in Italia, potrebbero portare a una svolta nella vicenda che riguarda l'adozione della piccola Phoebe, che nella realtà è Beth, la figlia ormai creduta morta di Hope e Liam. Si scoprirà che Flo, oltre a essere stata la ex ragazza di Wyatt al liceo, è la 'madre naturale' di Beth. Questa notizia 'affascinerà' Hope, al punto tale che stringerà un'amicizia con la Fulton. Quest'ultima, condizionata soprattutto da tale legame, deciderà di svelare a Hope che la piccola Phoebe in realtà è la sua Beth.

Beautiful, anticipazioni: Sally vuole conoscere il 'passato' di Wyatt e Flo

Sally verrà a conoscenza che Wyatt durante il periodo del liceo, e mentre viveva a Las Vegas con Quinn, è stato insieme a Flo. Per questo la Spectra gli chiederà di poter visionare gli annuari scolastici, in maniera tale da poter vedere le foto insieme alla Fulton. Ciò nonostante, Sally ammetterà che questa vecchia relazione con Flo non le creerà fastidio, mentre Wyatt le prometterà che non ha nulla di cui preoccuparsi.

Hope e Flo, con il passare del tempo, invece, stringeranno proprio un bel rapporto.

La Logan rimarrà sorpresa del fatto che l'ex ragazza di Wyatt sia in realtà la mamma naturale della piccola Phoebe, ma nonostante questo la sua conoscenza la renderà veramente felice. Le due donne si scambieranno dei pareri in merito alla gravidanza, al punto tale che la Fulton consiglierà a Hope di rimanere di nuovo incinta. Liam sarà fermamente convinto che l'affiatamento delle due donne sia dovuto al vuoto creato dal distacco della propria figlia.

Flo vuole dire a Hope che Beth è viva

La vicinanza delle due donne, invece, preoccuperà molto Zoe. Quest'ultima, infatti, avrà paura che la Fulton possa rivelare a Hope la verità in merito all'adozione della piccola Beth. Per questo vorrebbe che Flo tornasse a Las Vegas, altrimenti tutti potrebbero rischiare di andare in prigione. La Fulton non sarà dello stesso parere: non andrà via da Los Angeles e in più crede che Reese debba assumersi la responsabilità di quanto è accaduto.

Per questo motivo si deciderà a svelare a Hope la verità su Beth: non vorrà più tenere questo segreto dentro di sé. La scelta della Fulton farà cadere Zoe nella disperazione più totale, ma alla fine sarà d'accordo con lei.

Nel momento in cui le due ragazze discuteranno, verranno raggiunte di Reese, che scoprirà ciò che hanno deciso di fare. L'uomo, ovviamente, non sarà d'accordo, ma non ci sarà nulla che potrà fermarle. La Fulton si è pentita per aver aiutato Reese con l'adozione di Beth, soprattutto perché il tutto è avvenuto per saldare i debiti di gioco del Buckingham: convinta affermerà che questa scelta è stata la peggiore della sua vita.