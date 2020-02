L'appuntamento con Un posto al sole continua ad essere uno dei più seguiti della programmazione di Rai 3. Le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2020, in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena: Arianna e Andrea, per esempio, sono in procinto di partire per il Madagascar mentre Ferri continua ad essere al fianco di Marina, pronto a sostenerla in questo difficile momento. Dall'altra parte cresce la tensione tra Serena e Filippo.

Un posto al sole, tensione tra Serena e Filippo

Nel dettaglio le anticipazioni della puntate di un Un posto al sole fino al 28 febbraio 2020 rivelano che aumenteranno i dubbi su quelle che potrebbero essere le reali responsabilità di Marina. Quest'ultima, però, potrà contare sul sostegno di Roberto Ferri che sarà sempre al suo fianco.

Arianna e Andrea, invece, non vedono l'ora di poter partire per il Madagascar dove potranno finalmente conoscere e abbracciare il loro bambino. Tuttavia questa partenza immediata chiederà una riorganizzazione del lavoro al Caffè Vulcano.

Intanto Alberto continuerà a mettere in cattiva luce Marina e non nasconderà la sua soddisfazione per le difficoltà che sta creando alla donna.

Occhi puntati anche sul rapporto tra Leonardo e Serena con il ragazzo che continuerà ad acquistare punti conquistando sempre di più il consenso della donna a discapito di Filippo che di conseguenza si ritroverà a perdere sempre più punti. Patrizio, invece, sarà vittima di uno scherzo di Carnevale che tuttavia gli farà tornare il sorriso.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, in onda fino al 28 febbraio, rivelano che la situazione tra Serena e Filippo continuerà ad essere critica. Tra i due proseguiranno i momenti di fortissima tensione e questo permetterà a Leonardo di intromettersi sempre più e di continuare a far breccia nel cuore di Serena di cui si è innamorato perdutamente.

Clara decide di interrompere la gravidanza

Al Caffè Vulcano, invece, Patrizio sospetterà che un famoso critico gastronomico sia venuto a recensire la sua cucina: lo staff del locale si dimostrerà all'altezza della situazione? Il colpo di scena di questa nuova settimana, invece, arriverà nel momento in cui Clara confesserà di aver preso una clamorosa decisione sul bambino che porta in grembo. La donna manifesterà l'intenzione di voler interrompere la gravidanza al più presto.

Per Serena, invece, arriverà il momento di prendere in mano le redini della situazione e di ascoltare finalmente il suo cuore.

Marina, invece, non ha molto chiara la situazione che la sta riguardando mentre Ferri capirà il reale motivo che ha spinto la donna a chiudere in maniera repentina la sua relazione con Rosati.