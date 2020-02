Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole (Upas), la TV Soap partenopea tra le più seguite dai telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 24 al 28 febbraio 2020 su Rai 3, rivelano che Andrea Pergolesi e sua moglie Arianna Landi si recheranno in Africa per adottare il loro bambino. Leonardo Arena, invece, si avvicinerà sempre di più a Serena Cirillo, complice la crisi con Filippo Sartori.

Un posto al sole, puntate 24-28 febbraio: la partenza di Andrea e Arianna

Le anticipazioni di Un posto al sole, incentrate sulle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2020 su Rai 3, annunciano importanti colpi di scena.

Nel dettaglio, Arianna e Andrea decideranno di volare in Madagascar, il tutto dopo la comunicazione dell'assegnazione del bambino da adottare. Gli altri residenti, invece, approfitteranno della partenza della Landi e del Pergolesi per fare delle modifiche al Caffè Vulcano. Nel frattempo, il giovane Patrizio crederà che un famoso gastronomo sia seduto ai tavoli durante una sua giornata tra tegami e fornelli.

Leonardo si avvicina a Serena, problemi economici per Leonardo

Allo stesso tempo, continueranno i dissapori tra Filippo e Serena.

In particolare, il Sartori comincerà a dubitare della buonafede della Cirillo. A tal proposito, Leonardo approfitterà delle incomprensioni sorte tra i due coniugi per fare breccia nel cuore della madre di Irene. Arena, infatti, apparirà sempre più innamorato di quest'ultima, tanto da sfruttare il momento propizio per avvicinarsi a lei. Alberto, invece, vivrà giornate difficili dopo il suo ritorno a Palazzo Palladini.

A tal proposito, l'uomo dovrà vedersela con gravi problemi economici, tanto da dover necessariamente pensare ad una soluzione per non affondare.

Clara decide di abortire, Marina davanti ad un bivio

Le trame di Un posto al sole in onda fino al 28 febbraio 2020 sul terzo canale della tv di Stato, rivelano che Marina si rivelerà un grande ostacolo da superare per Alberto. Inoltre, Clara, la sua cameriera, deciderà di sottoporsi ad un'interruzione volontaria di gravidanza, il tutto dopo aver scoperto di essere rimasta incinta di lui.

Per questo motivo, la sua ex domestica si recherà in una clinica per eseguire il delicato intervento chirurgico. La Giordano, invece, sarà messa di fronte ad un bivio: ascoltare Roberto, che ha capito il segreto di Fabrizio o seguire il suo cuore, visti i sentimenti che prova per lui.

Infine, sarà dato spazio a momenti di allegria grazie all'inizio del Carnevale. In particolare, Patrizio resterà coinvolto in uno scherzo che non avrà il risultato sperato, mentre Niko farà una bella scoperta durante la pulizia della cantina di Guido.