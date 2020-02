Grande Fratello Vip, undicesima puntata del 14 febbraio: una romantica serata per i concorrenti della casa più spiata e famosa d'Italia. I protagonisti della nuova storia d'amore di quest'anno, nata appunto nella casa, sono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi. La coppia, nata da poco, è stata omaggiata dalla produzione con una romantica serata.

Undicesima puntata del Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dopo le nomination tenutesi nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, sono stati spediti dalla produzione per una cenetta romantica nella suite.

Sopresa a metà, datosi che la coppia non ha potuto godersi la suite fino al mattino dopo, ma solamente per poche ore. Non sono mancate tenere effusioni tra i due, i quali hanno potuto festeggiare romanticamente la notte degli innamorati nella vasca idromassaggio, in esclusiva per la neo coppia della Casa. Paolo Ciavarro ha dichiarato alla bionda influencer di apprezzare il suo forte temperamento e di non esserne assolutamente spaventato: pochi giorni fa le aveva detto, inoltre, che è solo merito suo se è riuscito ad aprirsi con lei [VIDEO].

Tra champagne e coccole, i due hanno avuto finalmente qualche momento di intimità, lontano dagli occhi indiscreti degli altri coinquilini.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

La neonata love story tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip è finalmente sbocciata da qualche giorno: difatti, nelle prime settimane del reality show su Canale 5 tra i due si vociferava ci fosse una simpatia. La modella siciliana, però, si è sempre limitata a timide dichiarazioni, senza mai essere troppo diretta: i riflettori erano puntati su di lei a causa del presunto tradimento perpetrato nei confonti dell'ex marito Francesco Sarcina; secondo i gossip, infatti, Clizia Incorvaia l'avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio, testimone di nozze.

La donna, però, ha sempre negato qualsiasi accusa, dichiarando che, durante il matrimonio, avrebbe sempre sostenuto Francesco Sarcina e che l'ultimo dei suoi voleri sarebbe stata una separazione: voleva, infatti, una famiglia unita per sua figlia, Nina.

La coppia si era conosciuta in un locale 9 anni fa, nel 2011, a Milano: all'epoca la modella siciliana era impegnata, e i due si sarebbero rivisti due anni più tardi.

Si sono sposati a giugno del 2015, e due mesi dopo è nata la loro unica figlia, Nina. La coppia si sarebbe separata nell'inizio del 2019 per il presunto tradimento nei confronti del cantante: la donna, però, ha sempre negato, aggiungendo che un ritorno di fiamma sarebbe impossibile poiché l'ex marito l'aveva ferita come donna; dopo la loro separazione, confessa, si sente rinata.