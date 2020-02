Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà dato ampio spazio al personaggio di Alberto e inoltre ci saranno delle importantissime novità che riguarderanno Clara. Quest'ultima infatti rivelerà all'avvocato Palladini di essere in dolce attesa. Una lieta e inaspettata notizia che, però, l'uomo non prenderà affatto bene. In seguito agli ultimi eventi ci sarà un'ulteriore novità relativa alla nuova residenza di Alberto e che stravolgerà la vita di molti personaggi. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole relative a questa storyline che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio alle 20:45 su Rai 3.

Clara è incinta

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Alberto (Maurizio Aiello) sarà impegnato a preservare la sua posizione di amministratore delegato dei cantieri e a difendersi dalla voglia di vendetta di Nunzia (Nadia Carlomagno). La situazione non sarà di certo delle migliori per lui ed è in questo desolante panorama che Clara (Imma Pirone) si appresterà a dare all'uomo una notizia del tutto inaspettata. La ragazza rivelerà ad Alberto di essere incinta, ma la reazione dell'ex avvocato non sarà esattamente quella che lei avrebbe desiderato.

La reazione di Alberto

Clara, animata dalle migliori intenzioni, darà la lieta novella ad Alberto, ma verrà fortemente disillusa dall'atteggiamento dell'uomo. Quest'ultimo reagirà malissimo dinanzi a tale notizia al punto da portare Clara a prendere una decisione del tutto spiazzante. Dalle anticipazioni non viene chiarito se effettivamente il padre possa essere o meno Alberto, ma è prevedibile che la ragazza sia convinta di tale possibilità.

Inoltre non viene svelata nemmeno quale sarà la decisione dell'ex cameriera di casa Viscardi quando farà i conti con la furia di Alberto e finirà per ritrovarsi sola.

Ritorno a Palazzo Palladini

Nei prossimi episodi di Un posto al sole ci sarà un'altra importantissima novità che riguarderà il personaggio di Alberto. L'uomo, in virtù degli ultimi avvenimenti si troverà costretto ad accarezzare l'idea di tornare a vivere nuovamente a Palazzo Palladini.

Dalle anticipazioni non viene chiarito in quale appartamento si trasferirà l'ex avvocato ma se dovesse tornare nella sua ultima abitazione per i fan della soap sarebbe la conferma che se la sta passando decisamente male. Inoltre Alberto dovrà sottostare alla decisione di tutti gli altri condomini per poter accedere a Palazzo e non mancheranno le tensioni visto che l'uomo è affatto visto bene dagli altri residenti. Alla fine Alberto farà buon viso a cattivo gioco ed accetterà le loro condizioni senza batter ciglia.