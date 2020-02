Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera bavarese, "Tempesta d'amore", nota in Germania con il titolo di "Sturm der liebe". Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 9 al 15 febbraio, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.30. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al ritorno di Boris e Tobias, al primo incontro di Franzi con un misterioso giovane, al matrimonio di Paul e Romy e alla conseguente morte prematura di quest'ultima.

Joshua lascia Denise

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Jessica cercherà di conquistare Henry preparandogli una cena a sorpresa. Lucy vorrebbe regalare un volo in mongolfiera a Paul e Romy per il loro matrimonio, ma il costo esorbitante dell'iniziativa le farà cambiare idea. La bicicletta di Franzi si romperà all'improvviso mentre la giovane si sta recando ad un appuntamento importante. Il disguido non arrecherà troppi disagi alla giovane, anzi le permetterà di essere soccorsa da un ragazzo attraente, di cui si innamorerà a prima vista.

Joshua lascerà Denise: la giovane resterà senza parole di fronte a questa decisione. Nel frattempo, Annabelle si godrà il suo momento di gloria, meditando di costringere Joshua ad accompagnarla al matrimonio di Romy e Paul.

Romy e Paul si sposano

Boris e Tobias ritorneranno al Furstenhof per assistere alle nozze dei loro parenti, mentre Franzi non riuscirà a smettere di pensare al giovane che l'ha soccorsa.

Jessica rimarrà vittima di un equivoco che le impedirà di uscire con Henry. Joshua appoggerà Annabelle nella sua decisione di non dare il consenso per l'operazione che potrebbe salvare la vita a Christoph, lasciando interdetta Denise. Romy e Paul trascorreranno insieme la notte antecedente il loro matrimonio, facendosi beffe delle tradizioni e degli avvertimenti di Lucy. Alle nozze di Romy e Paul, Denise chiederà a Joshua di confessarle cosa l'abbia spinto veramente a lasciarla.

Romy, purtroppo, sarà trasportata d'urgenza in ospedale in seguito ad un collasso avvenuto nel corso del suo matrimonio. Dopo i primi accertamenti, i medici confideranno a Paul che soltanto un trapianto di cuore potrebbe salvare la vita della sua amata. Eva e Robert si avvicineranno momentaneamente, mentre Annabelle riceverà una spiacevole notizia che farà abbassare erroneamente la guardia a Joshua. Jessica inviterà Henry ad un picnic, mentre in ospedale Romy morirà fra le braccia di Paul. Venuti a sapere della morte di Romy, tutti gli abitanti del Furstenhof si convinceranno che la giovane sia stata vittima di un crudele scherzo del destino, senza sapere che, in realtà, ad uccidere la giovane è stato il veleno che Annabelle aveva versato nei bicchieri per assassinare Denise.