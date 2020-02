Nei prossimi episodi di Un posto al sole, le cose si metteranno decisamente male per Alberto e questa volta l'uomo non dovrà affrontare la giustizia ordinaria, ma quella sommaria di alcune persone molto pericolose. Dopo un momento d'oro, in cui è riuscito ad ottenere il posto di Amministratore Delegato dei Cantieri, al quale ambiva da tempo, per l'uomo inizierà un pessimo periodo. Tutte le persone che avevano giurato di fargliela pagare avranno la possibilità di vendicarsi di Alberto. Nel frattempo giungerà a Napoli anche Eugenio Nicotera e il suo arrivo potrebbe in qualche modo essere collegato all'ex avvocato Palladini.

Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 10 al 14 febbraio, relative a questa intricata vicenda.

Alberto nei guai

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Alberto (Maurizio Aiello) sarà molto preoccupato per il suo ruolo all'interno dei cantieri. Con l'ingresso di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) come socio, si inizierà a ridisegnare il nuovo assetto societario nel quale Palladini non sarà più previsto come amministratore delegato, tuttavia quest'ultimo non si rassegnerà e cercherà di recuperare terreno contattando una sua vecchia conoscenza.

Nel frattempo Marina Giordano (Nina Soldano) inizierà a pensare ad un nome per l'ambito ruolo di AD, che potrebbe mettere d'accordo tutti in modo definitivo.

La vendetta di Nunzia

Clara (Imma Pirone), ancora molto legata ad Alberto, riceverà una notizia che potrebbe letteralmente stravolgere la sua vita. Nel frattempo sua madre Nunzia (Nadia Carlomagno) sarà infuriata con Alberto e il suo collega Cipriani (Gennaro Cuomo), rei di aver nuovamente fatto del male alla figlia.

Non è chiaro cosa faranno i due uomini alla povera Clara e se in qualche modo si ripeterà la situazione scabrosa di cui era stata vittima la ragazza in passato, ma fatto sta che questa volta Nunzia mediterà vendetta. La mamma di Clara tuttavia non si rivolgerà alle forze dell'ordine o al centro d'ascolto di Giulia e Angela, ma deciderà di prendere una strada totalmente diversa, chiedendo aiuto a un misterioso uomo del suo passato.

Torna Nicotera

Nel frattempo farà ritorno a Napoli Eugenio Nicotera (Paolo Romano) per indagare su un temibile boss della camorra che sta rapidamente salendo al potere. La presenza del magistrato a Napoli dovrebbe in qualche modo essere correlata a quella di Alberto, che sarà vittima di una tremenda aggressione. La sensazione è che Palladini si metterà nei guai con un pericoloso camorrista e il nuovo ingresso Lello Giulivo dovrebbe essere coinvolto in queste trame, ma per avere maggiori conferme bisognerà guardare i prossimi episodi di Un posto al sole.