Gli spoiler della famosa soap opera Una Vita riservano diverse novità ai fan affezionati. Nella puntata che andrà in onda giovedì 20 febbraio, Mendez indagherà sulla terribile morte di Fra Guillermo, ma il mistero si infittirà sempre di più. In seguito il commissario vorrà interrogare Fabiana, la quale darà la sua importante testimonianza. La Dicenta dirà di essere innocente e di aver preso una tisana la sera dell'omicidio del frate, pertanto mentre l'uomo veniva ucciso lei era ormai addormentata, ma il commissario Mendez non le crederà.

Di seguito i dettagli delle anticipazioni di Una vita.

Una Vita: Mendez indaga sulla morte di Fra Guillermo

Nella puntata di Una Vita che verrà trasmessa il 20 febbraio, il commissario Mendez sarà sulle tracce dell'assassino di Fra Guillermo. Più tardi Fabiana darà la sua testimonianza, nella quale confermerà la versione di Ursula e rivelerà di aver dato la tisana calmante alla Dicenta. Quest'ultima si dichiarerà innocente, la donna dirà di non essersi accorta di niente e di non aver sentito rumori strani presso la canonica, mentre Fra Guillermo veniva assassinato, poiché aveva da poco ingerito una tisana rilassante che l'ha portata ad avere un sonno assai profondo.

Nel frattempo Telmo sarà notevolmente convinto che dietro la morte del suo mentore ci sia Espineira, mentre la polizia seguirà una pista totalmente diversa. Mendez indagherà su Ursula, la quale sarà l'ultima persona ad aver visto il frate ancora vivo. La Dicenta sarà indagata soprattutto perché è stata protagonista di una brutta discussione con l'uomo, prima che lui sparisse.

Spoiler Una Vita: Ursula innocente

Mendez avrà dei forti sospetti: sarà ormai convinto che Ursula stia mentendo e che Fabiana in realtà sia una sua complice. Il commissario, infatti, non riuscirà a credere che la Dicenta si sia davvero addormentata la sera dell'omicidio di Fra Guillermo, così chiederà a Fabiana informazioni dettagliate sulle erbe inserite nella tisana. Successivamente si scoprirà che Ursula è innocente, così si dovrà scoprire chi è il vero assassino del frate, colpevole di essersi messo in mezzo nella storia tra Samuel, Lucia e Telmo e l'eredità dei Marchesi di Valmez.

Dove guardare le puntate in streaming di Una Vita

In attesa che vengano trasmesse le future puntate di Una Vita è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato MediasetPlay.it. Oltre alle puntate, sull'apposita piattaforma si possono trovare alcune clip interessanti relative alle trame e agli spoiler della telenovela spagnola.