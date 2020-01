Gli spoiler della nota soap opera Una vita anticipano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 26 a venerdì 31 gennaio, Celia sarà assai preoccupata per Lucia, poiché si renderà conto che la donna è fortemente infatuata di qualcuno. In seguito Casilda deciderà di andare ad un incontro con Ceferino, mentre Samuel parlerà a Lucia di una novità. Successivamente Telmo e Lucia saranno colti da un momento di grande passione, ma entrambi si pentiranno subito dopo.

Di seguito i dettagli delle anticipazioni di Una Vita.

Una Vita: Ceferino prova a baciare Casilda

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 26 al 31 gennaio, Celia racconterà a Padre Telmo di essere in ansia per Lucia, poiché temerà che la ragazza si sia innamorata dell'uomo sbagliato. La donna sarà ignara che l'uomo di cui parla è proprio il sacerdote. Più tardi uno sconosciuto di nome Alfonso chiederà di poter incontrare Liberto. Nel frattempo Casilda si recherà ad un appuntamento con Ceferino: quest'ultimo, durante l'incontro, proverà a baciare la donna ma poi si tirerà indietro per rispettare la tradizione dei Cabrahigo.

Successivamente Samuel annuncerà a Lucia che presto partirà per un viaggio, ma l'uomo non svelerà molti particolari.

Spoiler Una Vita: Telmo e Lucia si baciano

Lucia si recherà da Telmo per parlare, ma durante l'incontro i due saranno presi da una forte passione e non riusciranno più a resistere, così si baceranno. Subito dopo il bacio, i due saranno assaliti dai sensi di colpa: Lucia si rintanerà in camera sua a piangere mentre Telmo, durante la messa, farà un particolare discorso dedicato al "peccato originale".

Poi deciderà di punirsi digiunando a Natale. Successivamente Lucia sarà notevolmente preoccupata per la reazione di Telmo, così cercherà di tranquillizzarsi per parlare con l'uomo quanto prima. Frattanto Ceferino deciderà di andare via da Acacias insieme a Lolita, ma quest'ultima si renderà conto che in realtà l'uomo non è pronto a partire, poiché sarà spaventato dall'attrazione che prova nei riguardi di Casilda.

Per tale ragione Lolita riuscirà a convincere Ceferino a rimandare il viaggio dopo le feste.

Liberto accetta l'offerta di Alfonso

Liberto deciderà di accettare l'offerta di Alfonso, così proverà a vincere due incontri di boxe per riuscire ad ottenere un vero contratto da pugile professionista. Intanto il vero scopo di Samuel sarà quello di contattare Guillermo, il vecchio mentore di Telmo. L'Alday avrà successo e riuscirà ad incontrare il frate, il quale prometterà di indagare nei riguardi di Padre Telmo. Quest'ultimo, intanto, sarà assai distrutto dai sensi di colpa e deciderà di punirsi frustandosi la schiena.

Successivamente Ceferino salirà in soffitta e incontrerà Casilda, l'uomo approfitterà del fatto che la donna è sola, così la bacerà appassionatamente. Nel frattempo Lucia annuncerà a Samuel di voler restituire il ritratto di Maria Angeles alla legittima proprietaria. In seguito Liberto sarà parecchio impegnato poiché dovrà prepararsi nel migliore dei modi per il primo incontro di pugilato. Più tardi l'uomo parteciperà all'incontro di boxe e riporterà l'ennesima vittoria. Infine Guillermo si recherà da Padre Telmo, quest'ultimo accoglierà l'uomo con piacere e poi si confiderà con lui. Durante la confessione Telmo rivelerà al frate tutti i particolari del suo rapporto con Lucia.

Dove guardare in streaming online gli episodi di Una Vita

Nell'attesa che vengano trasmesse le puntate di Una Vita è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già andati in onda in tv: basta registrarsi gratuitamente sull'apposito sito MediasetPlay.it. Sulla piattaforma, inoltre, si possono trovare dei clip interessanti relativi alle trame e alle anticipazioni della soap opera iberica.