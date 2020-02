Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la TV Soap americana, campionessa di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate, andate in onda a marzo 2019 negli Usa e prossimamente in Italia, rivelano che Steffy Forrester prenderà una decisione che lascerà l'amaro in bocca a sua madre Taylor Hayes. La giovane, infatti, deciderà di trasferirsi per qualche tempo a Parigi. Una partenza, che contribuirà al ritorno di Thomas Forrester all'interno dello sceneggiato, ambientato a Los Angeles.

Beautiful anticipazioni: Steffy decide di volare a Parigi

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano la partenza di Steffy ed il ritorno di Thomas a Los Angeles. Tutto avrà inizio quando, Hope (Annika Noelle) si avvicinerà sempre di più a Phoebe. La donna, infatti, mostrerà una vera ossessione nei confronti della piccola, tanto da far preoccupare i suoi famigliari. Per questo motivo, la Forrester deciderà di volare a Parigi per alcune questioni legate alla casa di moda.

Un modo, per regalarsi un viaggio con Kelly e l'ultima arrivata, adottata inconsapevolmente dal dottor Reese. Prima di partire per la capitale della Francia, la figlia di Ridge deciderà di incontrare Liam (Scott Clifton) e la Logan. In questo frangente, la donna inviterà quest'ultima di reagire al grave lutto che l'ha colpita e ritrovare la serenità accanto allo Spencer.

Beautiful spoiler Usa: Taylor contraria alla decisione della figlia

Le trame di Beautiful, andate in onda a marzo 2019 negli Usa e prossimamente su Canale 5, rivelano che Taylor non prenderà molto bene la decisione della figlia di raggiungere la capitale francese. La Hayes, infatti, vorrebbe che la Forrester concedesse una seconda possibilità a Liam, affranto dopo la scomparsa di Beth. Per questo motivo, la psicologa consiglierà a Steffy di fare il possibile per riconquistare l'ex marito.

Peccato, che la giovane voglia allontanarsi per permettere alla Logan di riappacificarsi con il marito. Possiamo svelare, che il viaggio a Parigi della protagonista della soap opera è un escamotage per permettere all'attrice Jacqueline MacIness Wood di riprendere le forze dopo essere diventata madre di un bambino.

Thomas Forrester torna a Los Angeles

Ma attenzione perché la momentanea uscita di scena di Steffy, porterà al ritorno a Los Angeles di suo fratello Thomas Forrester. In particolare, il figlio di Ridge e Taylor, interpretato questa volta da Matthew Atkinson comunicherà alla famiglia una grave notizia: sua moglie Caroline, infatti, è morta dopo aver lottato contro il cancro.

Una volta a casa, il vedovo stringerà un forte legame con Hope, dando inizio ad una nuova story-line, che sta tenendo ancora oggi incollati i telespettatori americani.