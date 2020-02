Prosegue, senza sosta, la programmazione americana di Grey's Anatomy 16. Dopo la lunga pausa invernale, il medical drama non subirà ulteriori stop e giovedì 5 marzo proporrà il sedicesimo episodio dell'edizione 2019/2020. A due settimane dalla messa in onda, il network ha quindi rilasciato la trama ufficiale della puntata intitolata "Leave a light on". Scritto da Elizabeth Finch e diretto dall'interprete di Catherine Fox (Debbie Allen), l'episodio seguirà le nuove vicende della protagonista alle prese con una misteriosa storyline che la porterà a riflettere sul suo passato.

Miranda Bailey e Ben Warren prendono una decisione inaspettata

Come recita la sinossi, pare infatti che Meredith Grey e l'intera equipe del Grey Sloan Memorial avranno modo di ripercorrere le varie tappe della loro travagliata esistenza. La criptiche anticipazioni del sedicesimo episodio di Grey's Anatomy non chiariscono, tuttavia, le motivazioni che porteranno la protagonista a riflettere sul suo passato e non gettano luce neanche sul destino di Andrew DeLuca. Lo specializzando, che nel corso della 16x15 rischierà la vita durante una tempesta di neve, non compare infatti nella trama del nuovo episodio.

In attesa di scoprire se i ricordi di Meredith Grey porteranno in scena dei flashback riguardanti le prime stagioni del telefilm, la sinossi della 16x16 fa chiarezza sulla prossima storyline che riguarderà i personaggi di Miranda Bailey e Ben Warren. Stando alle anticipazioni pare infatti che il capo di chirurgia prenderà, insieme al marito, una grossa decisione che potrebbe addirittura cambiare la vita della coppia.

Sebbene, al momento, la produzione ha mantenuto il più totale riserbo sulla misteriosa decisione della Bailey, la teoria più accreditata tra i fan riguarda l'adozione di Joey. Stando alle ipotesi diffuse sul web pare infatti che il forte legame instauratosi tra la dottoressa e l'adolescente, porterà la coppia ad adottare legalmente il ragazzo. Infine, benché la showrunner di Grey's Anatomy abbia chiarito che nei prossimi episodi verrà affrontata la misteriosa storyline conclusiva di Alex Karev, la trama del sedicesima puntata non anticipa nulla sul destino del chirurgo pediatrico e della moglie Jo Wilson.

La seconda parte di Grey's Anatomy 16 su FoxLife a partire da lunedì 24 febbraio

Se la programmazione americana di Grey's Anatomy 16 giungerà, giovedì 20 febbraio, al quattordicesimo episodio; i fan italiani sono attualmente fermi al nona puntata. Il telefilm tornerà, infatti, su FoxLife a partire dal 24 febbraio. Per quella data la rete trasmetterà uno speciale che consisterà in un crossover con Station 19. La puntata, della durata di due ore, svelerà al pubblico le conseguenze dell'incidente che ha coinvolto i medici del Grey Sloan Memorial nel finale della nona puntata.