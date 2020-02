Decisamente avvincenti sono le trame delle puntate della soap Una vita che andranno in onda da lunedì 9 a domenica 15 marzo. In tali episodi vedremo che tutti gli abitanti di Acacias saranno spiazzati da un colpo di pistola. Felipe verrà ferito e sarà portato d'urgenza in ospedale per essere operato. Tito, invece, avrà un malore e scoprirà di non poter più combattere.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Telmo e Lucia si diranno pronti a vivere la loro storia d'amore. L'ex sacerdote avrà intenzione di ufficializzare il fidanzamento con la sua amata, ma prima bisognerà affrontare il perfido Alday.

Anche per quest'ultimo, inoltre, non ci saranno buone notizie, dato che le pressioni di Batan si faranno sempre più ingestibili.

Anticipazioni Una Vita: Tito fa una triste scoperta

Le trame degli episodi di Una Vita sono ricche di colpi di scena per quanto riguarda la settimana che va dal 9 al 15 marzo.

Ursula verrà scagionata e farà ritorno ad Acacias. Tito, invece, si preparerà per affrontare un nuovo incontro di boxe quando, improvvisamente, sarà colto da un malore e perderà conoscenza. A seguito delle indagini si scoprirà che il ragazzo non potrà proseguire con il pugilato.

Ramon e Felipe, invece, usciranno per fare una passeggiata, ma un colpo di pistola interromperà la quiete.

Trame al 15 marzo: Batan chiede a Samuel di uccidere per conto suo

Telmo, invece, dopo aver lasciato gli abiti sacerdotali, si dirà pronto a vivere la sua storia con Lucia.

Samuel, dal canto suo, si troverà a fare i conti con Batan. L'Alday gli confesserà di non avere i soldi per sanare il suo debito.

Lo strozzino, allora, per estinguere tutto quello che gli deve, gli chiederà di commettere un omicidio per conto suo. L'obiettivo di Jimero sarà quello di sostituire Filo con Samuel e far compiere a lui i suoi loschi piani.

Tornando a Felipe, quest'ultimo verrà trovato gravemente ferito da Antonito e Cesareo, mentre Ramon si adopererà immediatamente per chiamare i soccorsi. Una volta giunto all'ospedale, i medici diranno che Felipe deve essere immediatamente operato.

Felipe si riprende dopo l'operazione e organizza una festa

La vita di Telmo sarà in pericolo. A cospirare contro di lui ci saranno Espineira e Samuel, i quali non vedono l'ora di sbarazzarsi del Martinez. Verso la fine della settimana vedremo che Tito lascerà finalmente l'ospedale, ma il suo stato d'animo non sarà certamente gioioso, considerando la terribile notizia di cui è venuto a conoscenza.

Una volta ripresosi dopo l'incidente, Felipe organizzerà una festa a La Deliciosa durante la quale Telmo e Lucia potranno fare il loro tanto atteso annuncio.