La vita privata di Giulia De Lellis continua a far discutere: il numero di "Spy" che è uscito oggi, venerdì 28 febbraio, ha fatto un racconto dettagliato di quello che sarebbe successo nelle ultime settimane tra l'influencer e il fidanzato Andrea Iannone. La coppia nata la scorsa estate, dunque, starebbe vivendo un periodo di forte crisi: lei, intanto, è stata avvistata in compagnia dell'ex Damante ad una sfilata della Fashion Week.

Le ultime novità su Giulia De Lellis e Iannone

Cosa sta succedendo tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone?

Sono un po' di settimane che i due non appaiono insieme sui social network, e le voci su una presunta crisi in corso iniziano a farsi insistenti,

La rivista "Spy", dunque, ha provato a ricostruire gli ultimi accadimenti che confermerebbero il periodo difficile che starebbe vivendo la chiacchierata coppia. Tutto sembra essere cominciato dopo che il pilota è stato accusato di doping e sospeso temporaneamente dalle competizioni: si dice, infatti, che sia stato proprio il ragazzo ad "imporre" alla fidanzata di non pubblicare loro foto o video su Instagram per non alimentare ulteriori Gossip sulla sua già delicata situazione lavorativa.

Il settimanale scandalistico che è uscito il 28 febbraio, però, aggiunge che la bella influencer avrebbe partecipato da sola a moltissimi eventi della Fashion Week milanese: del suo compagno, infatti, non c'era traccia.

Mentre la giovane si districava tra una festa ed una sfilata, pare che la sua dolce metà sia stata vista in un noto locale di Milano mentre cenava con un gruppo di persone: "Secondo le testimonianze, lui elargiva sorrisi soprattutto ad una singola ragazza che non era Giulia.

Questo accadeva il 22 e il 23 febbraio".

Dettagli sull'incontro tra Giulia De Lellis e il 'Dama'

Il silenzio social che è calato sulla sua storia d'amore con Iannone, è coinciso con una serie di incontri inaspettati tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: dopo essersi ritrovati casualmente faccia a faccia in un negozio di scarpe, i due ex di Uomini e donne sono stati avvistati allo stesso evento della Fashion Week.

Come dimostra una foto che qualche curioso ha scattato di nascosto, l'influencer e il dj si sono incrociati nel backstage di una sfilata e "Spy" a riguardo fa sapere: "Entrambi in tinta arancione, si sono salutati e scambiati le solite parole tra ex amici, che sono rimasti in buoni rapporti".

"Eppure chi era presente, parla di sguardi ancora complici".

Insomma, la romana e il "Dama" continuano a far discutere anche se attualmente sono ufficialmente fidanzati con altre persone: lei col pilota di Moto GP, lui con Claudia Coppola.

Il gesto di Iannone per riavvicinarsi a Giulia De Lellis

Il numero di "Spy" che si è occupato dell'intricata vita sentimentale di Giulia De Lellis, ha anche precisato che al momento lei si trova a Roma per stare qualche giorno con la famiglia (e anche per sfuggire al Coronavirus, essendo ipocondriaca).

Alla festa di Carnevale che hanno organizzato i parenti dell'influencer pochissimi giorni fa, Iannone non sarebbe stato presente, salvo poi raggiungere la fidanzata alcune ore dopo per provare a rimettere in piedi la loro relazione.

"Lui si è palesato il giorno dopo. L'ha fatto per ricucire e per non gettare via una storia importante? Lo scopriremo col tempo", fa sapere la rivista di gossip, che però si dice certa del momento difficile che starebbe vivendo la coppia.

"La crisi tra i due è esplosa, bisogna solo vedere se è una nuvola passeggera o se sarà messa la parola fine".

Voci degli ultimi giorni, infine, sostengono che anche Andrea Damante starebbe attraversando un periodo difficoltoso dal punto di vista privato: la bella Claudia Coppola, infatti, non compare al fianco del dj da un po' e c'è chi è pronto a scommettere che tra loro sia già finita.