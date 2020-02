Le trame delle puntate di Una vita che andranno in onda in Italia dal 2 all'8 marzo, sono davvero molto intriganti. Innanzitutto assisteremo al rilascio di Ursula. Quest'ultima è stata incastrata da Augustina, la quale ha testimoniato a suo sfavore in merito all'assassinio di Fra Guillermo. Dopo le sollecitazioni di Telmo, però, la donna si deciderà a collaborare per farla scagionare.

In seguito, quindi, le accuse cadranno su di un certo Filo, il quale verrà subito arrestato per omicidio. La perfidia e l'astuzia di Samuel, però, permetteranno al criminale di scappare dalla galera.

Per tale ragione, Telmo e Lucia si travestiranno rispettivamente da giocatore di carte e da cortigiana allo scopo di incastrare il colpevole.

Anticipazioni Una Vita: Ursula viene scagionata

Nel corso dei prossimi episodi di Una Vita vedremo che le trame diventeranno sempre più avvincenti. Lucia lascerà Samuel sull'altare e quest'ultimo si dirà pronto a scappare dal paese. Telmo, invece, rinuncerà agli abiti sacerdotali per potersi godere finalmente la relazione con la sua amata. Ursula continuerà ad essere in galera per un crimine che non ha commesso, almeno fino a quando Augustina non ritratterà la sua versione.

A quel punto, spunterà il nome di Filo, un uomo che potrebbe tranquillamente essere stato assoldato per uccidere il frate. Una volta giunto in galera, però, l'uomo verrà aiutato da Samuel. Quest'ultimo, infatti, riuscirà a farlo scappare via.

Trame marzo: Telmo si mette sulle tracce di Filo

L'ex sacerdote si metterà immediatamente sulle tracce dell'uomo in fuga. Quando scoprirà dove si trova, Telmo si travestirà da giocatore di carte e proverà ad attirare l'attenzione del suo bersaglio.

Il Martinez, però, verrà seguito anche da Lucia, la quale vestirà i panni di cortigiana per rendere credibile il personaggio. La sua presenza, però, porterà più problemi del dovuto: sta di fatto che Telmo finirà per scontrarsi duramente con Filo. L'episodio, naturalmente, condurrà i protagonisti di questa vicenda ad insospettire la polizia. I membri delle forze dell'ordine si renderanno presto conto della vera identità dell'evaso e lo porteranno di nuovo in carcere.

Samuel scappa da Acacias

Nel momento in cui Filo verrà arrestato un'altra volta, il destino di Samuel sarà nuovamente in pericolo. Batan, infatti, tornerà a minacciarlo in quanto, non solo non è riuscito a saldare il suo debito, ma adesso rischia anche di essere coinvolto nell'assassinio di Fra Guillermo in quanto il loro complice è stato arrestato. Il perfido Alday, allora, non vedrà altra via che scappare per sempre da Acacias.