È arrivata puntuale la replica di Serena Enardu alle parole che Pago ha detto circa un eventuale matrimonio con la sua fidanzata durante l'intervista rilasciata al settimanale Chi. Il cantautore ha affermato che il momento per parlare di matrimonio è prematuro visto che nella sua testa frullano ancora molti punti interrogativi. L'imprenditrice sarda ha colto l'occasione per dire la sua quando un suo follower ha fatto la domanda diretta circa cosa pensasse delle dichiarazioni di Pago. Serena è stata molto ironica e divertente.

Serena ironica sulle parole di Pago: 'Me la paga'

'Me la paga': con queste frase detta sottovoce e in maniera del tutto spiritosa Serena ha risposto ad un fan incuriosito da come lei avesse preso l'intervista che Pago ha rilasciato al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Se ai microfoni di Verissimo la Enardu si era detta finalmente favorevole alle nozze con il suo compagno dopo le titubanze espresse in precedenza, adesso a cambiare idea in marito alla questione pare essere proprio il cantante che vuole valutare bene tutta la situazione prima di fare un passo così importante.

Solo adesso Serena sta ritrovando un punto d'accordo con la famiglia di Pago, come riferito da quest'ultimo, e proprio per tale ragione il cantante vuole vedere i fatti e poi pensare a un futuro concreto con la donna che ama. 'È un'intervista carica di contenuti', ha detto poi sempre sui social Serena che è apparsa finalmente tranquilla e rilassata. Adesso entrambi i membri della coppia sono fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e stanno passando del tempo insieme come dimostrano anche alcune immagini social che li vedono in compagnia dei rispettivi figli a cene: pian piano la coppia sta ricostruendo al quotidianità.

Serena ritrova la felicità con Pago

Pago e Serena saranno ospiti di Verissimo durante la prossima puntata del talk show di Silvia Toffanin e di certo non mancheranno di aggiornare i fan su come procede la loro relazione. La coppia ha ritrovato l'affiatamento e la passione all'interno della casa più spiata d'Italia dopo essersi lasciati a Temptation Island Vip ma entrambi hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle e dare credito all'amore che li unisce.

Serena ha voluto a tutti i costi riconquistare Pago dopo quasi sei mesi di lontananza, nonostante le critiche di tutti coloro che non hanno trovato opportuno il suo ingresso in casa. Adesso la donna ha ritrovato la tranquillità e non pare disposta a perderla. Per i due la vita di tutti i giorni sarà la prova del nove del loro amore. Le nozze non sono previste, almeno nell'immediato futuro, ma quel che conta per il momento è stare insieme ed appianare tutte le divergenze. Per ogni novità e aggiornamento sulla coppia il pubblico, che si è appassionato a questo sentimento, è rimandato alla prossima intervista o al prossimo post social.